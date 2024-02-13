Свидетели по делу экс-зама мэра Кургана Жижина заявили о разрушении дома из-за строительства моста

По делу экс-первого зама главы Кургана Жижина вызовут 15 свидетелей

14 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Свидетели заявили, что трещины в аварийном доме начали появляться при строительстве моста ЖБИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности Потерпевшие по делу бывшего первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина, обвиняемого в халатности при расселении аварийных домов, заявили, что дом по проспекту Машиностроителей, 19 начал приходить в негодность после начала строительства моста ЖБИ. В суде опросили трех свидетелей из 15-ти вызванных для дачи показаний. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU «Трещины пошли в 2019, когда начали строить мост ЖБИ. Нам власти предложили съехать, но вариантов не предлагали. Выселили только в 2022 году», — сообщила бывший жилец дома Надежда Илизарова. Кроме этого, женщина заявила, что проживая в доме она понесла ущерб, в том числе здоровью из-за постоянной сырости. Корреспондент URA.RU, находящийся в зале суда отметил, что одна из потерпевших добилась компенсации. Также еще одна женщина проживает в муниципальной квартире, а третьей потерпевшей приходится жить в гостинице по месту работы. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы города Жижина начали судить во второй раз. Бывшего замглавы Кургана обвиняют в халатности и превышении полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в областном центре. Также, якобы, он принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Сам Жижин своей вины в произошедшем не признает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потерпевшие по делу бывшего первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина, обвиняемого в халатности при расселении аварийных домов, заявили, что дом по проспекту Машиностроителей, 19 начал приходить в негодность после начала строительства моста ЖБИ. В суде опросили трех свидетелей из 15-ти вызванных для дачи показаний. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU «Трещины пошли в 2019, когда начали строить мост ЖБИ. Нам власти предложили съехать, но вариантов не предлагали. Выселили только в 2022 году», — сообщила бывший жилец дома Надежда Илизарова. Кроме этого, женщина заявила, что проживая в доме она понесла ущерб, в том числе здоровью из-за постоянной сырости. Корреспондент URA.RU, находящийся в зале суда отметил, что одна из потерпевших добилась компенсации. Также еще одна женщина проживает в муниципальной квартире, а третьей потерпевшей приходится жить в гостинице по месту работы. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы города Жижина начали судить во второй раз. Бывшего замглавы Кургана обвиняют в халатности и превышении полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в областном центре. Также, якобы, он принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Сам Жижин своей вины в произошедшем не признает.