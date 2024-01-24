В Кургане еще раз начали судить бывшего первого зама мэра

25 января 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Андрея Жижина начали судить во второй раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности Бывшего первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина, обвиняемого в халатности при расселении аварийных домов, судят во второй раз. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее дело Жижина возвращали следователям для доработки. «Андрея Жижина судят во второй раз. В суде один потерпевший и представитель администрации Кургана. Они будут давать показания», — передает корреспондент. Бывший заместитель мэра Кургана обвиняется в халатности при расселении двух аварийных домов. Кроме этого, следователи инкриминируют чиновнику Жижину превышение полномочий при приемке квартиры для сирот в доме на бульваре Солнечном. Жижин свою вину по уголовному делу не признает.

Бывшего первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина, обвиняемого в халатности при расселении аварийных домов, судят во второй раз. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее дело Жижина возвращали следователям для доработки. «Андрея Жижина судят во второй раз. В суде один потерпевший и представитель администрации Кургана. Они будут давать показания», — передает корреспондент. Бывший заместитель мэра Кургана обвиняется в халатности при расселении двух аварийных домов. Кроме этого, следователи инкриминируют чиновнику Жижину превышение полномочий при приемке квартиры для сирот в доме на бульваре Солнечном. Жижин свою вину по уголовному делу не признает.