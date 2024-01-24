24 января 2024

В Кургане еще раз начали судить бывшего первого зама мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы Жижина А. Курган, жижин андрей
Андрея Жижина начали судить во второй раз Фото:
новость из сюжета
Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности

Бывшего первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина, обвиняемого в халатности при расселении аварийных домов, судят во второй раз. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее дело Жижина возвращали следователям для доработки.

«Андрея Жижина судят во второй раз. В суде один потерпевший и представитель администрации Кургана. Они будут давать показания», — передает корреспондент.

Бывший заместитель мэра Кургана обвиняется в халатности при расселении двух аварийных домов. Кроме этого, следователи инкриминируют чиновнику Жижину превышение полномочий при приемке квартиры для сирот в доме на бульваре Солнечном. Жижин свою вину по уголовному делу не признает.

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Бывшего первого заместителя главы города Кургана Андрея Жижина, обвиняемого в халатности при расселении аварийных домов, судят во второй раз. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ранее дело Жижина возвращали следователям для доработки. «Андрея Жижина судят во второй раз. В суде один потерпевший и представитель администрации Кургана. Они будут давать показания», — передает корреспондент. Бывший заместитель мэра Кургана обвиняется в халатности при расселении двух аварийных домов. Кроме этого, следователи инкриминируют чиновнику Жижину превышение полномочий при приемке квартиры для сирот в доме на бульваре Солнечном. Жижин свою вину по уголовному делу не признает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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