13 февраля 2024

Курганские спортсмены и тренеры получат 300 тысяч рублей за особые награды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
Заслуженным работникам спорта будут давать премии в 300 тысяч рублей Фото:

В Курганской области спортсменам и тренерам, получившим звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», будут получать поощрении в размере 300 тысяч рублей. Об этом заявила главный специалист Курганской областной думы Марина Антимонова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политики.

«Учреждается новая награда „Заслуженный работник физической культуры и спорта“. Размер поощрения составит 300 000 рублей. Будет поощряться один человек в год», — сказала Антимонова.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти отметят заслуги местных спортсменов. Решение впервые учредить звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» было принято по инициативе губернатора Вадима Шумкова.

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В Курганской области спортсменам и тренерам, получившим звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», будут получать поощрении в размере 300 тысяч рублей. Об этом заявила главный специалист Курганской областной думы Марина Антимонова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политики. «Учреждается новая награда „Заслуженный работник физической культуры и спорта“. Размер поощрения составит 300 000 рублей. Будет поощряться один человек в год», — сказала Антимонова. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отметят заслуги местных спортсменов. Решение впервые учредить звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» было принято по инициативе губернатора Вадима Шумкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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