Курганские спортсмены и тренеры получат 300 тысяч рублей за особые награды

В Курганской области спортсменам и тренерам, получившим звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», будут получать поощрении в размере 300 тысяч рублей. Об этом заявила главный специалист Курганской областной думы Марина Антимонова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политики.
«Учреждается новая награда „Заслуженный работник физической культуры и спорта“. Размер поощрения составит 300 000 рублей. Будет поощряться один человек в год», — сказала Антимонова.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти отметят заслуги местных спортсменов. Решение впервые учредить звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» было принято по инициативе губернатора Вадима Шумкова.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.