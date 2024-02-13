Курганские спортсмены и тренеры получат 300 тысяч рублей за особые награды

14 февраля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Заслуженным работникам спорта будут давать премии в 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области спортсменам и тренерам, получившим звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», будут получать поощрении в размере 300 тысяч рублей. Об этом заявила главный специалист Курганской областной думы Марина Антимонова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политики. «Учреждается новая награда „Заслуженный работник физической культуры и спорта“. Размер поощрения составит 300 000 рублей. Будет поощряться один человек в год», — сказала Антимонова. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отметят заслуги местных спортсменов. Решение впервые учредить звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» было принято по инициативе губернатора Вадима Шумкова.

В Курганской области спортсменам и тренерам, получившим звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта», будут получать поощрении в размере 300 тысяч рублей. Об этом заявила главный специалист Курганской областной думы Марина Антимонова, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политики. «Учреждается новая награда „Заслуженный работник физической культуры и спорта“. Размер поощрения составит 300 000 рублей. Будет поощряться один человек в год», — сказала Антимонова. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отметят заслуги местных спортсменов. Решение впервые учредить звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» было принято по инициативе губернатора Вадима Шумкова.