Сырский признал критическое положение ВСУ на двух направлениях

Сырский: ситуация на авдеевском и купянском направлениях крайне сложна для ВСУ
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский заявил, что ВСУ испытывают сложности на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия находится в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях. Об этом он заявил после рабочей поездки в воинские части.

«Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и части, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка крайне сложная и напряженная», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале.

По его словам, российские войска активно применяют авиацию по позициям ВСУ, нанося урон управляемыми бомбами. Также он заявил о частых артиллерийских ударах со стороны российских войск.

Ранее Сырский в интервью немецкой прессе заявил, что ВСУ перешли в оборону на линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что ситуация на фронте для украинских сил сложная, передает деловое издание «Взгляд».

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия находится в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях. Об этом он заявил после рабочей поездки в воинские части. «Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и части, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка крайне сложная и напряженная», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. По его словам, российские войска активно применяют авиацию по позициям ВСУ, нанося урон управляемыми бомбами. Также он заявил о частых артиллерийских ударах со стороны российских войск. Ранее Сырский в интервью немецкой прессе заявил, что ВСУ перешли в оборону на линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что ситуация на фронте для украинских сил сложная, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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