В мире Украина Сырский признал критическое положение ВСУ на двух направлениях Сырский: ситуация на авдеевском и купянском направлениях крайне сложна для ВСУ 14 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 + Александр Сырский заявил, что ВСУ испытывают сложности на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия находится в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях. Об этом он заявил после рабочей поездки в воинские части. «Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и части, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка крайне сложная и напряженная», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. По его словам, российские войска активно применяют авиацию по позициям ВСУ, нанося урон управляемыми бомбами. Также он заявил о частых артиллерийских ударах со стороны российских войск. Ранее Сырский в интервью немецкой прессе заявил, что ВСУ перешли в оборону на линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что ситуация на фронте для украинских сил сложная, передает деловое издание «Взгляд». Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия находится в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях. Об этом он заявил после рабочей поездки в воинские части. «Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и части, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка крайне сложная и напряженная», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. По его словам, российские войска активно применяют авиацию по позициям ВСУ, нанося урон управляемыми бомбами. Также он заявил о частых артиллерийских ударах со стороны российских войск. Ранее Сырский в интервью немецкой прессе заявил, что ВСУ перешли в оборону на линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что ситуация на фронте для украинских сил сложная, передает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям