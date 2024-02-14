Сырский признал критическое положение ВСУ на двух направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия находится в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях. Об этом он заявил после рабочей поездки в воинские части.
«Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и части, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка крайне сложная и напряженная», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале.
По его словам, российские войска активно применяют авиацию по позициям ВСУ, нанося урон управляемыми бомбами. Также он заявил о частых артиллерийских ударах со стороны российских войск.
Ранее Сырский в интервью немецкой прессе заявил, что ВСУ перешли в оборону на линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что ситуация на фронте для украинских сил сложная, передает деловое издание «Взгляд».
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