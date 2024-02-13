Прокуратура просит взыскать 15 млн с бывшего первого зама главы Кургана Жижина

14 февраля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

С бывшего чиновника мэрии Кургана требуют более 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности Прокуратура просит взыскать с бывшего первого зама главы города Андрея Жижина 15 миллионов рублей в пользу мэрии Кургана. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в халатности при расселении аварийного дома №19 по пр. Машиностроителей. «Поступило исковое заявление от прокуратуры в интересах города Кургана в лице департамента ЖКХ. Просит взыскать с Жижина Андрея Валентиновича 15 604 909 рублей», — сообщили в зале суда. Данная сумма возникла из расчета стоимости всех объектов — жилья, предоставленного сиротам из аварийных квартир. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы Кургана Жижина начали судить во второй раз. Его обвиняют в халатности и превышении полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также его обвиняют в том, что он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Сам Жижин не признает своей вины по уголовному делу.

Прокуратура просит взыскать с бывшего первого зама главы города Андрея Жижина 15 миллионов рублей в пользу мэрии Кургана. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в халатности при расселении аварийного дома №19 по пр. Машиностроителей. «Поступило исковое заявление от прокуратуры в интересах города Кургана в лице департамента ЖКХ. Просит взыскать с Жижина Андрея Валентиновича 15 604 909 рублей», — сообщили в зале суда. Данная сумма возникла из расчета стоимости всех объектов — жилья, предоставленного сиротам из аварийных квартир. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы Кургана Жижина начали судить во второй раз. Его обвиняют в халатности и превышении полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также его обвиняют в том, что он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Сам Жижин не признает своей вины по уголовному делу.