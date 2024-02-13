13 февраля 2024

Прокуратура просит взыскать 15 млн с бывшего первого зама главы Кургана Жижина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы Жижина А. Курган, жижин андрей
С бывшего чиновника мэрии Кургана требуют более 15 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности

Прокуратура просит взыскать с бывшего первого зама главы города Андрея Жижина 15 миллионов рублей в пользу мэрии Кургана. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в халатности при расселении аварийного дома №19 по пр. Машиностроителей.

«Поступило исковое заявление от прокуратуры в интересах города Кургана в лице департамента ЖКХ. Просит взыскать с Жижина Андрея Валентиновича 15 604 909 рублей», — сообщили в зале суда. Данная сумма возникла из расчета стоимости всех объектов — жилья, предоставленного сиротам из аварийных квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы Кургана Жижина начали судить во второй раз. Его обвиняют в халатности и превышении полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также его обвиняют в том, что он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Сам Жижин не признает своей вины по уголовному делу.

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Прокуратура просит взыскать с бывшего первого зама главы города Андрея Жижина 15 миллионов рублей в пользу мэрии Кургана. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. Экс-чиновника обвиняют в халатности при расселении аварийного дома №19 по пр. Машиностроителей. «Поступило исковое заявление от прокуратуры в интересах города Кургана в лице департамента ЖКХ. Просит взыскать с Жижина Андрея Валентиновича 15 604 909 рублей», — сообщили в зале суда. Данная сумма возникла из расчета стоимости всех объектов — жилья, предоставленного сиротам из аварийных квартир. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего заместителя главы Кургана Жижина начали судить во второй раз. Его обвиняют в халатности и превышении полномочий. Следствие утверждает, что экс-чиновник вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также его обвиняют в том, что он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Сам Жижин не признает своей вины по уголовному делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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