Китай в ООН поддержал идею Путина об Украине

Постпред КНР при ООН призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину

14 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Китай поддержал Россию в вопросе конфликта на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призывы президента РФ Владимира Путина к прекращению поставок западного оружия для ВСУ для скорейшего завершения конфликта. Об этом написали в издании Newsweek. «Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь (поставлять оружие — прим. URA.RU) и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — передает издание слова Чжан Цзюня. Он подчеркнул, что региональная безопасность не может быть гарантирована усилением и расширением военных группировок. По его словам, НАТО должна прекратить санкции против РФ и стремиться к диалогу. Ранее Китай выразил свою поддержку России в вопросе украинского конфликта. До этого КНР не демонстрировала публично свою позицию. Позже Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы президент заявил, что США и остальному Западу нужно прекратить снабжать ВСУ оружием, чтобы скорее сеть с Киевом за стол переговоров, пишет Life . По словам российского лидера, если поставки вооружения остановятся, конфликт закончится в течение нескольких недель.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призывы президента РФ Владимира Путина к прекращению поставок западного оружия для ВСУ для скорейшего завершения конфликта. Об этом написали в издании Newsweek. «Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь (поставлять оружие — прим. URA.RU) и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — передает издание слова Чжан Цзюня. Он подчеркнул, что региональная безопасность не может быть гарантирована усилением и расширением военных группировок. По его словам, НАТО должна прекратить санкции против РФ и стремиться к диалогу. Ранее Китай выразил свою поддержку России в вопросе украинского конфликта. До этого КНР не демонстрировала публично свою позицию. Позже Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы президент заявил, что США и остальному Западу нужно прекратить снабжать ВСУ оружием, чтобы скорее сеть с Киевом за стол переговоров, пишет Life. По словам российского лидера, если поставки вооружения остановятся, конфликт закончится в течение нескольких недель.