Китай в ООН поддержал идею Путина об Украине

Постпред КНР при ООН призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Китай поддержал Россию в вопросе конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призывы президента РФ Владимира Путина к прекращению поставок западного оружия для ВСУ для скорейшего завершения конфликта. Об этом написали в издании Newsweek.

«Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь (поставлять оружие — прим. URA.RU) и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — передает издание слова Чжан Цзюня. Он подчеркнул, что региональная безопасность не может быть гарантирована усилением и расширением военных группировок. По его словам, НАТО должна прекратить санкции против РФ и стремиться к диалогу.

Ранее Китай выразил свою поддержку России в вопросе украинского конфликта. До этого КНР не демонстрировала публично свою позицию.

Позже Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы президент заявил, что США и остальному Западу нужно прекратить снабжать ВСУ оружием, чтобы скорее сеть с Киевом за стол переговоров, пишет Life. По словам российского лидера, если поставки вооружения остановятся, конфликт закончится в течение нескольких недель.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призывы президента РФ Владимира Путина к прекращению поставок западного оружия для ВСУ для скорейшего завершения конфликта. Об этом написали в издании Newsweek. «Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь (поставлять оружие — прим. URA.RU) и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — передает издание слова Чжан Цзюня. Он подчеркнул, что региональная безопасность не может быть гарантирована усилением и расширением военных группировок. По его словам, НАТО должна прекратить санкции против РФ и стремиться к диалогу. Ранее Китай выразил свою поддержку России в вопросе украинского конфликта. До этого КНР не демонстрировала публично свою позицию. Позже Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы президент заявил, что США и остальному Западу нужно прекратить снабжать ВСУ оружием, чтобы скорее сеть с Киевом за стол переговоров, пишет Life. По словам российского лидера, если поставки вооружения остановятся, конфликт закончится в течение нескольких недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...