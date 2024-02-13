В Тюмени упал спрос на вторичное жилье

14 февраля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Несмотря на падение спроса, стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась на 9% Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Спрос на покупку вторичного жилья в Тюмени упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 34%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Интерес к квартирам в старом фонде в Тюмени уменьшился на 34%. Объем предложений на рынке вторичной недвижимости также сократился на 16%, при этом средняя цена за квадратный метр выросла на 9% до 113 тысяч рублей», — указано в исследовании. Данные по спросу на жилье приведены в сравнении с январем 2023 года. Специалисты по недвижимости считают, что основная причина снижения спроса на вторичное жилье — дорогая ипотека. «За год ключевая ставка увеличилась до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации покупатели предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы», — прокомментировал Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито». Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали квартиры на вторичном рынке. Самые популярные квартиры в этом сегменте среди горожан — однокомнатные.

Спрос на покупку вторичного жилья в Тюмени упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 34%. Такие данные предоставили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Интерес к квартирам в старом фонде в Тюмени уменьшился на 34%. Объем предложений на рынке вторичной недвижимости также сократился на 16%, при этом средняя цена за квадратный метр выросла на 9% до 113 тысяч рублей», — указано в исследовании. Данные по спросу на жилье приведены в сравнении с январем 2023 года. Специалисты по недвижимости считают, что основная причина снижения спроса на вторичное жилье — дорогая ипотека. «За год ключевая ставка увеличилась до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации покупатели предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы», — прокомментировал Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито». Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали квартиры на вторичном рынке. Самые популярные квартиры в этом сегменте среди горожан — однокомнатные.