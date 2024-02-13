Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова в мессенджере Telegram. Об этом предупреждает пресс-служба правительства.
«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт», — говорится в сообщении. В правительстве региона гражданам советуют не отвечать на такие подобные рассылки и просят блокировать фейковый аккаунт.
Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени чиновников с фейковых аккаунтов. Мошенники пытались представляться заместителями губернатора, главами департаментов, депутатов и судей.
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