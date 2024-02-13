13 февраля 2024

Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт губернатора Шумкова. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Мошенники создали фейковый аккаунт Вадима Шумкова Фото:

Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова в мессенджере Telegram. Об этом предупреждает пресс-служба правительства.

«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт», — говорится в сообщении. В правительстве региона гражданам советуют не отвечать на такие подобные рассылки и просят блокировать фейковый аккаунт.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени чиновников с фейковых аккаунтов. Мошенники пытались представляться заместителями губернатора, главами департаментов, депутатов и судей.

Мошенники начали рассылку сообщений от имени Вадима Шумкова с фейкового аккаунта в Telegram
Мошенники начали рассылку сообщений от имени Вадима Шумкова с фейкового аккаунта в Telegram

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Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова в мессенджере Telegram. Об этом предупреждает пресс-служба правительства. «В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт», — говорится в сообщении. В правительстве региона гражданам советуют не отвечать на такие подобные рассылки и просят блокировать фейковый аккаунт. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени чиновников с фейковых аккаунтов. Мошенники пытались представляться заместителями губернатора, главами департаментов, депутатов и судей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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