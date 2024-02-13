Общество Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт губернатора Шумкова. Скрин 14 февраля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 + Мошенники создали фейковый аккаунт Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова в мессенджере Telegram. Об этом предупреждает пресс-служба правительства. «В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт», — говорится в сообщении. В правительстве региона гражданам советуют не отвечать на такие подобные рассылки и просят блокировать фейковый аккаунт. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени чиновников с фейковых аккаунтов. Мошенники пытались представляться заместителями губернатора, главами департаментов, депутатов и судей. Мошенники начали рассылку сообщений от имени Вадима Шумкова с фейкового аккаунта в Telegram Скрин: telegram-канала «Курганская область официиально» Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова в мессенджере Telegram. Об этом предупреждает пресс-служба правительства. «В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени губернатора Курганской области Вадима Шумкова с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Номер телефона данного аккаунта скрыт», — говорится в сообщении. В правительстве региона гражданам советуют не отвечать на такие подобные рассылки и просят блокировать фейковый аккаунт. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени чиновников с фейковых аккаунтов. Мошенники пытались представляться заместителями губернатора, главами департаментов, депутатов и судей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям