В ЯНАО на форум съедутся энергетики и политики

В Новом Уренгое (ЯНАО) 3 и 4 апреля пройдет Ямальский нефтегазовый форум. На него приедут представители крупнейших топливо-энергетических компаний, а также политики регионального и федерального уровня, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Одно из главных событий нефтегазовой отрасли региона состоится 3—4 апреля в Новом Уренгое. На него традиционно соберутся представители ведущих предприятий ТЭК, научных и проектных институтов и ассоциаций, представители федеральных и региональных органов власти», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Главная задача форума — обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности. Власть, бизнес и общество наладит диалог по главным экономическим вопросам. Параллельно в газовой столице пройдет выставка, на которой компании ТЭК и производители оборудования представят свои новейшие образцы.
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