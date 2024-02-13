13 февраля 2024

В ЯНАО на форум съедутся энергетики и политики

В ЯНАО в апреле пройдет нефтегазовый форум
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум "Амоконф". Екатеринбург, зрительный зал, зрители
Ямальский нефтегазовый форум пройдет 3 и 4 апреля в Новом Уренгое Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 3 и 4 апреля пройдет Ямальский нефтегазовый форум. На него приедут представители крупнейших топливо-энергетических компаний, а также политики регионального и федерального уровня, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Одно из главных событий нефтегазовой отрасли региона состоится 3—4 апреля в Новом Уренгое. На него традиционно соберутся представители ведущих предприятий ТЭК, научных и проектных институтов и ассоциаций, представители федеральных и региональных органов власти», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Главная задача форума — обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности. Власть, бизнес и общество наладит диалог по главным экономическим вопросам. Параллельно в газовой столице пройдет выставка, на которой компании ТЭК и производители оборудования представят свои новейшие образцы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 3 и 4 апреля пройдет Ямальский нефтегазовый форум. На него приедут представители крупнейших топливо-энергетических компаний, а также политики регионального и федерального уровня, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Одно из главных событий нефтегазовой отрасли региона состоится 3—4 апреля в Новом Уренгое. На него традиционно соберутся представители ведущих предприятий ТЭК, научных и проектных институтов и ассоциаций, представители федеральных и региональных органов власти», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Главная задача форума — обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности. Власть, бизнес и общество наладит диалог по главным экономическим вопросам. Параллельно в газовой столице пройдет выставка, на которой компании ТЭК и производители оборудования представят свои новейшие образцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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