13 февраля 2024

Пермский молокозавод, не сумевший выбраться из убытков, признан банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна 7
Убыток молокозавода составляет 3,7 млн рублей Фото:

В Пермском крае производителя молочной продукции, предприятие «Великоленское» признано банкротом. Конкурсным управляющим назначен Сергей Клыков. В решении краевого арбитражного суда суда сказано, что молокозавод, в отношении которого вводилась процедура внешнего наблюдения, не смог выбраться из убытков.

«Арбитражный суд Пермского края решил: прекратить процедуру внешнего управления в отношении ООО „Великоленское“. Признать ООО „Великоленское“ несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него процедуру конкурсного производства», — сказано в решении суда.

Процедура внешнего наблюдения в отношении предприятия была введена в 2020 году. По данным Клыкова непокрытый убыток молокозавода составляет 3,7 млн рублей, а общая сумма требований кредиторов к нему превышает 34 млн рублей.

ООО «Великоленское» выпускает молочную, мясную и зерновую продукцию. Ранее Россельхознадзор выявил среди активов предприятия фантомный цех по производству молока.

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В Пермском крае производителя молочной продукции, предприятие «Великоленское» признано банкротом. Конкурсным управляющим назначен Сергей Клыков. В решении краевого арбитражного суда суда сказано, что молокозавод, в отношении которого вводилась процедура внешнего наблюдения, не смог выбраться из убытков. «Арбитражный суд Пермского края решил: прекратить процедуру внешнего управления в отношении ООО „Великоленское“. Признать ООО „Великоленское“ несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него процедуру конкурсного производства», — сказано в решении суда. Процедура внешнего наблюдения в отношении предприятия была введена в 2020 году. По данным Клыкова непокрытый убыток молокозавода составляет 3,7 млн рублей, а общая сумма требований кредиторов к нему превышает 34 млн рублей. ООО «Великоленское» выпускает молочную, мясную и зерновую продукцию. Ранее Россельхознадзор выявил среди активов предприятия фантомный цех по производству молока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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