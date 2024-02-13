Пермский молокозавод, не сумевший выбраться из убытков, признан банкротом

14 февраля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Убыток молокозавода составляет 3,7 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае производителя молочной продукции, предприятие «Великоленское» признано банкротом. Конкурсным управляющим назначен Сергей Клыков. В решении краевого арбитражного суда суда сказано, что молокозавод, в отношении которого вводилась процедура внешнего наблюдения, не смог выбраться из убытков. «Арбитражный суд Пермского края решил: прекратить процедуру внешнего управления в отношении ООО „Великоленское“. Признать ООО „Великоленское“ несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него процедуру конкурсного производства», — сказано в решении суда. Процедура внешнего наблюдения в отношении предприятия была введена в 2020 году. По данным Клыкова непокрытый убыток молокозавода составляет 3,7 млн рублей, а общая сумма требований кредиторов к нему превышает 34 млн рублей. ООО «Великоленское» выпускает молочную, мясную и зерновую продукцию. Ранее Россельхознадзор выявил среди активов предприятия фантомный цех по производству молока.

В Пермском крае производителя молочной продукции, предприятие «Великоленское» признано банкротом. Конкурсным управляющим назначен Сергей Клыков. В решении краевого арбитражного суда суда сказано, что молокозавод, в отношении которого вводилась процедура внешнего наблюдения, не смог выбраться из убытков. «Арбитражный суд Пермского края решил: прекратить процедуру внешнего управления в отношении ООО „Великоленское“. Признать ООО „Великоленское“ несостоятельным (банкротом), открыть в отношении него процедуру конкурсного производства», — сказано в решении суда. Процедура внешнего наблюдения в отношении предприятия была введена в 2020 году. По данным Клыкова непокрытый убыток молокозавода составляет 3,7 млн рублей, а общая сумма требований кредиторов к нему превышает 34 млн рублей. ООО «Великоленское» выпускает молочную, мясную и зерновую продукцию. Ранее Россельхознадзор выявил среди активов предприятия фантомный цех по производству молока.