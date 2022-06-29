29 июня 2022

В Пермском крае молоко производили на несуществующем предприятии

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, молоко, пастеризованное молоко
В нарушении уличили «Великоленское молоко» Фото:

В Пермском крае среди активов ООО «Великоленское» найден фантомный цех по производству молока. В пресс-службе Россельхознадзора выявили несуществующую площадку.

Фантомное производство было выявлено 23 июня в процессе мониторинга документов. С площадки было отправлено свыше 70 тонн молока в Пермский край и крупный рогатый скот в Удмуртию. «Специалисты ведомства выехали по указанному в документах адресу и установили, что ООО „Великоленское“ фактическую деятельность там не осуществляет», — сообщили в Россельхознадзоре.

Учетные документы несуществующей площадки были аннулированы в реестрах и системах контроля. Сообщение о нарушении направлено в надзорные органы региона для принятия мер.

Ранее URA.RU сообщало о фантомном цехе по производству молока. В документах было указано, что предприятие находится в одном из самых крупных торговых центров города.

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В Пермском крае среди активов ООО «Великоленское» найден фантомный цех по производству молока. В пресс-службе Россельхознадзора выявили несуществующую площадку. Фантомное производство было выявлено 23 июня в процессе мониторинга документов. С площадки было отправлено свыше 70 тонн молока в Пермский край и крупный рогатый скот в Удмуртию. «Специалисты ведомства выехали по указанному в документах адресу и установили, что ООО „Великоленское“ фактическую деятельность там не осуществляет», — сообщили в Россельхознадзоре. Учетные документы несуществующей площадки были аннулированы в реестрах и системах контроля. Сообщение о нарушении направлено в надзорные органы региона для принятия мер. Ранее URA.RU сообщало о фантомном цехе по производству молока. В документах было указано, что предприятие находится в одном из самых крупных торговых центров города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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