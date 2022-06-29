В Пермском крае молоко производили на несуществующем предприятии

В нарушении уличили «Великоленское молоко» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае среди активов ООО «Великоленское» найден фантомный цех по производству молока. В пресс-службе Россельхознадзора выявили несуществующую площадку.

Фантомное производство было выявлено 23 июня в процессе мониторинга документов. С площадки было отправлено свыше 70 тонн молока в Пермский край и крупный рогатый скот в Удмуртию. «Специалисты ведомства выехали по указанному в документах адресу и установили, что ООО „Великоленское“ фактическую деятельность там не осуществляет», — сообщили в Россельхознадзоре.

Учетные документы несуществующей площадки были аннулированы в реестрах и системах контроля. Сообщение о нарушении направлено в надзорные органы региона для принятия мер.

Ранее URA.RU сообщало о фантомном цехе по производству молока. В документах было указано, что предприятие находится в одном из самых крупных торговых центров города.