Устроивший смертельное ДТП челябинский экс-депутат Воробьев попал под следствие

В отношении бывшего депутата Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмена Александра Воробьева, который на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В отношении водителя Land Rover возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальной санкцией за подобное преступление является лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством. Также виновника могут наказать принудительными работами на срок до четырех лет
URA.RU связалось с экс-депутатом. Он от комментариев отказался.
ДТП произошло утром 9 февраля на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Воробьев не справился с управлением и выехал на встречную полосу, на которой в тот момент находился «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.
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