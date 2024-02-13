13 февраля 2024

Устроивший смертельное ДТП челябинский экс-депутат Воробьев попал под следствие

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия регионального отделения Единой России по обманутым дольщикам и вкладчикам. Челябинск, воробьев александр
В отношении Александра Воробьева возбудили уголовное дело Фото:

В отношении бывшего депутата Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмена Александра Воробьева, который на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В отношении водителя Land Rover возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальной санкцией за подобное преступление является лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством. Также виновника могут наказать принудительными работами на срок до четырех лет

URA.RU связалось с экс-депутатом. Он от комментариев отказался.

ДТП произошло утром 9 февраля на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Воробьев не справился с управлением и выехал на встречную полосу, на которой в тот момент находился «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.

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В отношении бывшего депутата Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмена Александра Воробьева, который на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В отношении водителя Land Rover возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальной санкцией за подобное преступление является лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством. Также виновника могут наказать принудительными работами на срок до четырех лет URA.RU связалось с экс-депутатом. Он от комментариев отказался. ДТП произошло утром 9 февраля на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Воробьев не справился с управлением и выехал на встречную полосу, на которой в тот момент находился «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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