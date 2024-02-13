В Перми перенесли суд над пермским опальным депутатом Медведевым

Суд над бывшим депутатом пермского городской Думы Сергеем Медведевым перенесли на 7 марта. Дело перенаправили в Мотовилихинский районный суд.
«Материалы дела в отношении бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева поступили в Мотовилихинский районный суд Перми. Дело будет рассматривать судья Юлия Долгих», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее стало известно, что экс-депутата Медведева будут судить за мелкое хулиганство в Ленинском районном суде. Причиной разбирательства мог стать предновогодний пост, в котором он критикует спецоперацию на Украине. Заседание состоялось 9 февраля. На нем было принято решение передать дело в Мотовилихинский районный суд, так как Медведев прописан именно в этом районе. По мнению пермского адвоката Артема Файзуллина бывший депутат может получить штраф до 100 тысяч рублей.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.