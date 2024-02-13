13 февраля 2024

В Перми перенесли суд над пермским опальным депутатом Медведевым

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Заседание городской думы. Пермь, медведев сергей
Экс-депутата обвиняют в мелком хулиганстве Фото:
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Суд над бывшим депутатом пермского городской Думы Сергеем Медведевым перенесли на 7 марта. Дело перенаправили в Мотовилихинский районный суд.

«Материалы дела в отношении бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева поступили в Мотовилихинский районный суд Перми. Дело будет рассматривать судья Юлия Долгих», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее стало известно, что экс-депутата Медведева будут судить за мелкое хулиганство в Ленинском районном суде. Причиной разбирательства мог стать предновогодний пост, в котором он критикует спецоперацию на Украине. Заседание состоялось 9 февраля. На нем было принято решение передать дело в Мотовилихинский районный суд, так как Медведев прописан именно в этом районе. По мнению пермского адвоката Артема Файзуллина бывший депутат может получить штраф до 100 тысяч рублей.

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Суд над бывшим депутатом пермского городской Думы Сергеем Медведевым перенесли на 7 марта. Дело перенаправили в Мотовилихинский районный суд. «Материалы дела в отношении бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева поступили в Мотовилихинский районный суд Перми. Дело будет рассматривать судья Юлия Долгих», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее стало известно, что экс-депутата Медведева будут судить за мелкое хулиганство в Ленинском районном суде. Причиной разбирательства мог стать предновогодний пост, в котором он критикует спецоперацию на Украине. Заседание состоялось 9 февраля. На нем было принято решение передать дело в Мотовилихинский районный суд, так как Медведев прописан именно в этом районе. По мнению пермского адвоката Артема Файзуллина бывший депутат может получить штраф до 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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