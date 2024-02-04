Пермского опального депутата Медведева осудят за мелкое хулиганство

05 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Бывшему депутату грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пермский депутат от КПРФ публично выступил против СВО и уехал из России В Ленинском районном суде города Перми будут судить бывшего депутата гордумы Сергея Медведева. Его обвиняют в совершении мелкого хулиганства. «Дела об административных правонарушениях — первая инстанция. Привлекаемое лицо: Медведев Сергей Юрьевич. Перечень статей: ст. 20.1 ч.3 КоАП РФ, мелкое хулиганство. Рассмотрение дела: 9 февраля 2024 года», — сказано в картотеке суда. Причиной разбирательства мог стать предновогодний пост, в котором он критикует спецоперацию на Украине, считает пермский юрист Артем Файзуллин. «За свой острый текст бывший депутат получит штраф в размере от 30 до 100 тысяч. Чем все и закончится, по крайней мере, пока», — пишет юрист в своей telegram-канале. Файзулин добавил, что если экс-депутат продолжит размещать подобные посты, может получить штраф до 200 тысяч рублей или административный арест. Затем размер штрафа может увеличиться до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что Сергея Медведева лишили депутатских полномочий 23 января. Его мандат передали помощнику главы крайкома КПРФ Алексею Мехоношину. До этого Медведев написал скандальный пост в соцсетях, где осудил СВО. После этого политик покинул Россию.

В Ленинском районном суде города Перми будут судить бывшего депутата гордумы Сергея Медведева. Его обвиняют в совершении мелкого хулиганства. «Дела об административных правонарушениях — первая инстанция. Привлекаемое лицо: Медведев Сергей Юрьевич. Перечень статей: ст. 20.1 ч.3 КоАП РФ, мелкое хулиганство. Рассмотрение дела: 9 февраля 2024 года», — сказано в картотеке суда. Причиной разбирательства мог стать предновогодний пост, в котором он критикует спецоперацию на Украине, считает пермский юрист Артем Файзуллин. «За свой острый текст бывший депутат получит штраф в размере от 30 до 100 тысяч. Чем все и закончится, по крайней мере, пока», — пишет юрист в своей telegram-канале. Файзулин добавил, что если экс-депутат продолжит размещать подобные посты, может получить штраф до 200 тысяч рублей или административный арест. Затем размер штрафа может увеличиться до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что Сергея Медведева лишили депутатских полномочий 23 января. Его мандат передали помощнику главы крайкома КПРФ Алексею Мехоношину. До этого Медведев написал скандальный пост в соцсетях, где осудил СВО. После этого политик покинул Россию.