Власти РФ в три раза увеличили поддержку челябинского туризма

На развитие туризма регион получит от правительства РФ в три раза больше средств, чем планировалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти РФ в три раза от первоначальных планов увеличили поддержку туризма Челябинской области. Как следует из постановления регионального правительства, на развитие туристской инфраструктуры федеральный центр направит в 2024 году почти 1,3 млрд рублей.

«Реализация регионального проекта „Развитие туристической инфраструктуры“. В том числе федеральный бюджет — 1,282 млрд рублей, областной бюджет — 33 млн рублей», — отмечено в документе.

Изначально в 2024 году правительство РФ предполагало направить в Челябинск около 320 млн рублей. При этом региональная составляющая выросла в четыре раза: с 13,3 млн до 53,4 млн рублей.

В результате средства муниципалитетам на капвложения в объекты инженерной инфраструктуры выросли в два раза. Субсидии юрлицам на создание глэмпингов достигли 605 млн рублей против 93,2 млн рублей, которые планировали израсходовать первоначально. В регионе в 2024 году построят в 11,5 раз больше номеров глэмпингов, чем в 2023 году. Если тогда сдали в эксплуатацию 75 номеров, то теперь их будет 863. А всего за время действия программы с 2023 по 2025 будет построено 938 номеров модульных средств размещения.

По сравнению с первоначальным уровнем не претерпели изменения размер трат на строительство и реконструкцию автодорог. В интересах туризма израсходуют только около четырех миллионов рублей. Также в 2024—2025 годах по 33 млн рублей направят как имущественный взнос в пользу ведомственной структуры, центр проектного развития территорий и туризма региона. В 2023 году организация получила из областного бюджета почти 330 млн рублей.

В текущем году не предусмотрено расходов по другим статьям. Так, ранее на повышение доступности и популярности туризма среди школьников было потрачено 72,5 млн рублей, на поддержу общественных инициатив в сфере туризма — 93,2 млн рублей.