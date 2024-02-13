Бизнес Тюмени получит больше свободы на рынках Казахстана

Тюменские предприниматели получат больше возможностей работать в свободной экономической зоне, которая располагается в казахстанском Петропавловске. Расширение списка резидентов казахстанской СЭЗ подтвердил во время встречи с местными предпринимателями генконсул республики в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков, рассказала URA.RU вице-президент региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева.
«Он пообещал нам направить обновленные данные. Пока с его слов известно, что в петропавловскую свободную экономическую зону недавно зашли еще на 70 млн тенге компании», — сообщила URA.RU Ульянцева.
По данным торгово-промышленной палаты, товарооборот Тюменской области с Казахстаном за 9 месяцев 2023 года увеличился в 1,7 раз. Усилить сотрудничество помогут прямые авиаперевозки и новые совместные форумы и выставки. «Однако это пока только мысли. Чисто гипотетически Мамутбеков все идеи поддерживает, но для их реализации необходим очень серьезный административный ресурс», — поделился с URA.RU источник в бизнес-сообществе региона.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменские предприниматели рассчитывают зайти в свободные экономические зоны Малайзии. Это поможет закрепиться на рынках Юго-Восточной Азии.
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