Развлечения Знаменитости В ДНР не поверили в искренность визита Киркорова в Горловку Советник главы ДНР Гагин: визит Киркорова в Горловку — вынужденная мера 14 февраля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 + Филипп Киркоров (на фото) отправился в ДНР «вынужденно», сказал Ян Гагин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приезд певца Филиппа Киркорова в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки». Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Понятно, что этот приезд — вынужденная мера для «отмены отмены», и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание, — сказал Ян Гагин. Его слова приводит РИА Новости. В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку для звезд, дресс код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников мероприятия со стороны общественников началась травля. Также звезды начали активно терять контракты с брендами и время в телеэфире, передают « Дни.ру ». Недавно стало известно, что Киркоров приехал в Горловку. Там он выступил перед участниками спецоперации на Украине, пишет деловое издание «Взгляд». Приезд певца Филиппа Киркорова в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки». Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «Понятно, что этот приезд — вынужденная мера для «отмены отмены», и крайне сомнительно, что случилось искреннее осознание, — сказал Ян Гагин. Его слова приводит РИА Новости. В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева организовала вечеринку для звезд, дресс код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников мероприятия со стороны общественников началась травля. Также звезды начали активно терять контракты с брендами и время в телеэфире, передают «Дни.ру». Недавно стало известно, что Киркоров приехал в Горловку. Там он выступил перед участниками спецоперации на Украине, пишет деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям