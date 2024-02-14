Челябинская конькобежка выиграла бронзу на Спартакиаде РФ

Конькобежка из Челябинской области Анастасия Григорьева завоевала бронзовую медаль на Всероссийской зимней Спартакиаде. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады в Челябинской области.
«Плюс одна бронзовая медаль Спартакиады у Челябинской области к общему зачету! Ее завоевала конькобежка Анастасия Григорьева в беге на три тысячи метров», — сообщила пресс-служба.
Спортсменка уступила пьедестал конькобежкам Екатерине Кошелевой из Свердловской области (серебро) и Александре Саютиной из Москвы (золото). Ранее в соревнованиях по шорт-треку золото забрали женщины из Свердловской области. Уральские спортсменки опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
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