Челябинская конькобежка выиграла бронзу на Спартакиаде РФ

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Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Челябинск, юсков денис
Бронзовую медаль спортсменка получила за бег на три тысячи метров Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Конькобежка из Челябинской области Анастасия Григорьева завоевала бронзовую медаль на Всероссийской зимней Спартакиаде. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады в Челябинской области.

«Плюс одна бронзовая медаль Спартакиады у Челябинской области к общему зачету! Ее завоевала конькобежка Анастасия Григорьева в беге на три тысячи метров», — сообщила пресс-служба.

Спортсменка уступила пьедестал конькобежкам Екатерине Кошелевой из Свердловской области (серебро) и Александре Саютиной из Москвы (золото). Ранее в соревнованиях по шорт-треку золото забрали женщины из Свердловской области. Уральские спортсменки опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

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Конькобежка из Челябинской области Анастасия Григорьева завоевала бронзовую медаль на Всероссийской зимней Спартакиаде. Об этом сообщили в пресс-службе Спартакиады в Челябинской области. «Плюс одна бронзовая медаль Спартакиады у Челябинской области к общему зачету! Ее завоевала конькобежка Анастасия Григорьева в беге на три тысячи метров», — сообщила пресс-служба. Спортсменка уступила пьедестал конькобежкам Екатерине Кошелевой из Свердловской области (серебро) и Александре Саютиной из Москвы (золото). Ранее в соревнованиях по шорт-треку золото забрали женщины из Свердловской области. Уральские спортсменки опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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