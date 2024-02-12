Свердловчане забрали четыре медали на Спартакиаде РФ в Челябинской области

Спортсмены из Свердловской области забрали три золотых и одну серебряную медаль на соревнованиях по шорт-треку в рамках Всероссийской Спартакиады в Челябинской области. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Спартакиады.
«Соревнования по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде завершены. Победу в женской эстафете одержали спортсменки из Свердловской области. В мужской эстафете золото завоевала команда Санкт-Петербурга», — сообщили в челябинской пресс-службе.
Золотые медали забрали свердловские спортсменки Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алена Крылова и Анна Овчинникова. Они опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В шорт-треке среди мужчин уральцы не вошли в тройку лидеров. Пьедестал заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Москвы.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.