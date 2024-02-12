Свердловчане забрали четыре медали на Спартакиаде РФ в Челябинской области

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Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, лед, спорт, конькобежцы, зимние виды спорта, коньки
Свердловские спортсменки принесли региону три золотых и одну серебряную медали Фото:
новость из сюжета
Спартакиада РФ в Челябинской области

Спортсмены из Свердловской области забрали три золотых и одну серебряную медаль на соревнованиях по шорт-треку в рамках Всероссийской Спартакиады в Челябинской области. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Спартакиады.

«Соревнования по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде завершены. Победу в женской эстафете одержали спортсменки из Свердловской области. В мужской эстафете золото завоевала команда Санкт-Петербурга», — сообщили в челябинской пресс-службе.

Золотые медали забрали свердловские спортсменки Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алена Крылова и Анна Овчинникова. Они опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В шорт-треке среди мужчин уральцы не вошли в тройку лидеров. Пьедестал заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Москвы.

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Спортсмены из Свердловской области забрали три золотых и одну серебряную медаль на соревнованиях по шорт-треку в рамках Всероссийской Спартакиады в Челябинской области. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Спартакиады. «Соревнования по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде завершены. Победу в женской эстафете одержали спортсменки из Свердловской области. В мужской эстафете золото завоевала команда Санкт-Петербурга», — сообщили в челябинской пресс-службе. Золотые медали забрали свердловские спортсменки Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алена Крылова и Анна Овчинникова. Они опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В шорт-треке среди мужчин уральцы не вошли в тройку лидеров. Пьедестал заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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