Свердловчане забрали четыре медали на Спартакиаде РФ в Челябинской области

12 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Свердловские спортсменки принесли региону три золотых и одну серебряную медали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Спортсмены из Свердловской области забрали три золотых и одну серебряную медаль на соревнованиях по шорт-треку в рамках Всероссийской Спартакиады в Челябинской области. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Спартакиады. «Соревнования по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде завершены. Победу в женской эстафете одержали спортсменки из Свердловской области. В мужской эстафете золото завоевала команда Санкт-Петербурга», — сообщили в челябинской пресс-службе. Золотые медали забрали свердловские спортсменки Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алена Крылова и Анна Овчинникова. Они опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В шорт-треке среди мужчин уральцы не вошли в тройку лидеров. Пьедестал заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Москвы.

Спортсмены из Свердловской области забрали три золотых и одну серебряную медаль на соревнованиях по шорт-треку в рамках Всероссийской Спартакиады в Челябинской области. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Спартакиады. «Соревнования по шорт-треку на Всероссийской зимней Спартакиаде завершены. Победу в женской эстафете одержали спортсменки из Свердловской области. В мужской эстафете золото завоевала команда Санкт-Петербурга», — сообщили в челябинской пресс-службе. Золотые медали забрали свердловские спортсменки Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алена Крылова и Анна Овчинникова. Они опередили участниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В шорт-треке среди мужчин уральцы не вошли в тройку лидеров. Пьедестал заняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Москвы.