Сын главы «Водоканала» Первоуральска потерял сон, увидев видео с задержанием отца

Жена главы «Водоканала» Первоуральска: сын Матафонова не спал всю ночь

Мужчину задержали утром, 12 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Сын обвиненного во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, увидев видео с задержанием отца, не спал всю ночь. Об этом URA.RU рассказала супруга подсудимого Ольга Матафонова.

«У меня ребенок посмотрел видео задержания отца. После этого он не спал всю ночь», — пояснила она. Родные не знают, какой именно эпизод вменяют Матафонову. Они считают, что дело сфабриковано.

Сегодня, 13 февраля, мужчине избирают меру пресечения. По предварительным данным, Матафонова подозревают в получении взятки в 250 тысяч рублей. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.