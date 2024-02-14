Сын главы «Водоканала» Первоуральска потерял сон, увидев видео с задержанием отца

Жена главы «Водоканала» Первоуральска: сын Матафонова не спал всю ночь
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Мужчину задержали утром, 12 февраля Фото:
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Сын обвиненного во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, увидев видео с задержанием отца, не спал всю ночь. Об этом URA.RU рассказала супруга подсудимого Ольга Матафонова.

«У меня ребенок посмотрел видео задержания отца. После этого он не спал всю ночь», — пояснила она. Родные не знают, какой именно эпизод вменяют Матафонову. Они считают, что дело сфабриковано.

Сегодня, 13 февраля, мужчине избирают меру пресечения. По предварительным данным, Матафонова подозревают в получении взятки в 250 тысяч рублей. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.

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Сын обвиненного во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова, увидев видео с задержанием отца, не спал всю ночь. Об этом URA.RU рассказала супруга подсудимого Ольга Матафонова. «У меня ребенок посмотрел видео задержания отца. После этого он не спал всю ночь», — пояснила она. Родные не знают, какой именно эпизод вменяют Матафонову. Они считают, что дело сфабриковано. Сегодня, 13 февраля, мужчине избирают меру пресечения. По предварительным данным, Матафонова подозревают в получении взятки в 250 тысяч рублей. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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