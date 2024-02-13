13 февраля 2024

Задержанного гендиректора «Водоканала» Первоуральска привезли в суд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергею Матафонову выберут меру пресечения в Первоуральском городском суде
Сергею Матафонову выберут меру пресечения в Первоуральском городском суде Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Задержанного по подозрению во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова доставили в Первоуральский городской суд. Здесь ему выберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU с места событий.

В суд поддержать чиновника пришли супруга и знакомые. «У Матафонова сейчас защитник по назначению. По данным агентства, после этого суда будет другой адвокат», — передает корреспондент.

Матафонов работал на новой должности всего недели. Утром 12 февраля силовики в масках задержали его во время рабочего совещания в прокуратуре. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.

Фото:

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Задержанного по подозрению во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова доставили в Первоуральский городской суд. Здесь ему выберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU с места событий. В суд поддержать чиновника пришли супруга и знакомые. «У Матафонова сейчас защитник по назначению. По данным агентства, после этого суда будет другой адвокат», — передает корреспондент. Матафонов работал на новой должности всего недели. Утром 12 февраля силовики в масках задержали его во время рабочего совещания в прокуратуре. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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