Задержанного по подозрению во взятке врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергея Матафонова доставили в Первоуральский городской суд. Здесь ему выберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU с места событий.
В суд поддержать чиновника пришли супруга и знакомые. «У Матафонова сейчас защитник по назначению. По данным агентства, после этого суда будет другой адвокат», — передает корреспондент.
Матафонов работал на новой должности всего недели. Утром 12 февраля силовики в масках задержали его во время рабочего совещания в прокуратуре. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.
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