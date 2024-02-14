Из-за агрессии одноклассников ребята боятся ходить в школу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В филиале челябинской школы №30 набирает силу скандал из-за агрессии мигрантов к своим сверстникам из первого класса. Родители записали видеообращение, в котором раскрыли факты нападений на своих детей.

«Ребенка так запугали, что он не отходил от учителя. Накануне один из мигрантов ударил его в живот, сына отвезли на скорой в больницу, зафиксировали ушиб мягких тканей», — рассказывает на видео одна из мам. По словам родителей, дети из мигранских семей обижают как мальчиков, так и девочек.

Родители сообщили, что пытались поговорить с мамами агрессивных учеников, но им ответили хамством, оскорблениями и угрозами. Сейчас среди восьми первоклассников, учащихся в коррекционном классе, находятся два мальчика из семей мигрантов, которые плохо говорят по-русски, дерутся и угрожают зарезать других детей. Родители в попытках защитить своих детей зафиксировали синяки и ссадины, а также направили обращения директору школы и в различные вышестоящие инстанции.

В школе на звонок URA.RU ответили, что ситуация находится под контролем. «Комментариев мы не даем. Ситуация находится под контролем, вышестоящие органы занимаются работой по вопросам родителя», — сообщили URA.RU в образовательном учреждении.

Сейчас проверкой ситуации занялся региональный СК. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следкома доложить о ходе проверки.