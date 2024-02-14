В Шадринске привлекут осужденных для борьбы с пожарами

Осужденных привлекут для очистки территорий от сухой травы в Шадринске Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области осужденных к исправительным работам привлекут для очистки территории от сухой травы, а спутники будут использовать для мониторинга пожарной опасности. Об этом глава города Антон Мокан в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Лесхоз, энергетики и коммунальные службы на подконтрольных участках распашут минерализованные полосы вдоль лесных зон, скосят сухую траву и уберут мусор. К очистке территорий привлекут осужденных. С мониторингом пожарной опасности помогут также съемки со спутников и камер на вышках связи», — говорится в telegram-канале «Шадринск.Официально».

Кроме того, в Шадринске расширят сеть противопожарного водоснабжения. В микрорайоне Хлызово установят три новых гидранта. Для своевременного обнаружения возгораний будут призваны автомобильные и пешие патрули. В дозор выйдут пожарные, правоохранители и спасатели, сотрудники администрации, дружинники и волонтеры. Глава города Мокан призвал все ведомства своевременно распределить зоны ответственности на пограничных объектах.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков принял дополнительные меры против лесных пожаров. МЧС России поддержало обращение главы региона об организации дежурства авиагруппировки в Курганской области в пожароопасный период. С 5 апреля по 31 мая спланировано дежурство вертолета Ми-8, самолетов Ил-76 и Бе-200ЧС, а также инженерной машины разграждения.