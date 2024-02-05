Губернатор Шумков принял дополнительные меры против лесных пожаров

В Курганской области в пожароопасный период будет дежурить авиагруппировка МЧС

06 февраля 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Авиагруппа МЧС будет дежурить в Курганской области во время пожароопасного периода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области во время пожароопасного периода будет дежурить авиагруппировка МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «МЧС России поддержало обращение губернатора Вадима Шумкова об организации дежурства авиагруппировки в Курганской области. Планируется, что с 5 апреля по 31 мая будет спланировано дежурство вертолета Ми-8, самолетов Ил-76 и Бе-200ЧС, а также инженерной машины разграждения МЧС России», — сообщили в telegram-канале правительства. Отмечается, что губернатор поручил уделить в 2024 году особое внимание проведению совместных учений и тренировок, сносу деревянных строений и опашке и выкосу сухой растительности, а также подготовке пожарных водоемов и гидрантов. Всего дополнительно запланировано более 300 миллионов рублей средств областного бюджета на защиту населения и территорий от ЧС. С апреля 2023 года в Курганской области начались масштабные ландшафтные и лесные пожары. В тушении пожаров помогали авиация МЧС и группировка авиалесохраны. Сотрудники курганского МЧС установили 56 человек, виновных в возгораниях, 13 из которых — дети. Всего за два года правительство региона выплатило два миллиарда рублей пострадавшим в масштабных пожарах в 2022 и 2023 годах.

В Курганской области во время пожароопасного периода будет дежурить авиагруппировка МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «МЧС России поддержало обращение губернатора Вадима Шумкова об организации дежурства авиагруппировки в Курганской области. Планируется, что с 5 апреля по 31 мая будет спланировано дежурство вертолета Ми-8, самолетов Ил-76 и Бе-200ЧС, а также инженерной машины разграждения МЧС России», — сообщили в telegram-канале правительства. Отмечается, что губернатор поручил уделить в 2024 году особое внимание проведению совместных учений и тренировок, сносу деревянных строений и опашке и выкосу сухой растительности, а также подготовке пожарных водоемов и гидрантов. Всего дополнительно запланировано более 300 миллионов рублей средств областного бюджета на защиту населения и территорий от ЧС. С апреля 2023 года в Курганской области начались масштабные ландшафтные и лесные пожары. В тушении пожаров помогали авиация МЧС и группировка авиалесохраны. Сотрудники курганского МЧС установили 56 человек, виновных в возгораниях, 13 из которых — дети. Всего за два года правительство региона выплатило два миллиарда рублей пострадавшим в масштабных пожарах в 2022 и 2023 годах.