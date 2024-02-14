Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин разрешил совершать сделки иностранцам с «Яндекс банком» Фото:

Иностранные лица могут проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Яндекс банк», — сказано в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Таким образом, для совершения операции теперь не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений и прочих документов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные лица могут проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Яндекс банк», — сказано в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Таким образом, для совершения операции теперь не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений и прочих документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...