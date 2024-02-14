Путин разрешил иностранным лицам проводить сделки с акциями «Яндекс банка»

Иностранные лица могут проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Яндекс банк», — сказано в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Таким образом, для совершения операции теперь не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений и прочих документов.
Иностранные лица могут проводить сделки с акциями «Яндекс банка». Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин «Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Яндекс банк», — сказано в документе. Указ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Таким образом, для совершения операции теперь не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений и прочих документов.