Две новых улицы Екатеринбурга назвали в честь строителя и актера

В Екатеринбурге появились улицы имени Михаила Ананьева и Владимира Балашова

Новые улицы находятся в Железнодорожном и Академическом районах Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге появились две новых улицы — в честь строителя Михаила Ананьева и актера Владимира Балашова. Постановление мэрии города подписано по итогам заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Первым объектом является улица, расположенная в Железнодорожном районе уральской столицы. Дорога связывает улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка. Объекту присвоили имя Заслуженного строителя России Михаила Ананьева», — объяснили в мэрии.

Дорога, которая соединяет две улицы Академического района, Тенистую и Григория Речкалова, получила название в честь уральского драматурга, поэта и актера Владимира Балашова. Также имя обрела территория в Чкаловском районе возле СНТ «Изумрудный» — теперь пространство называется «Лесные тропы».

Ранее в Верх-Исетском районе появилась улица во имя Архангела Михаила. Также в Октябрьском районе в навигации добавилась улица имени Алексея Пискунова, который всю жизнь посвятил военной и гражданской авиации.