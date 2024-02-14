Две новых улицы Екатеринбурга назвали в честь строителя и актера

В Екатеринбурге появились улицы имени Михаила Ананьева и Владимира Балашова
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые улицы находятся в Железнодорожном и Академическом районах Фото:

В Екатеринбурге появились две новых улицы — в честь строителя Михаила Ананьева и актера Владимира Балашова. Постановление мэрии города подписано по итогам заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

«Первым объектом является улица, расположенная в Железнодорожном районе уральской столицы. Дорога связывает улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка. Объекту присвоили имя Заслуженного строителя России Михаила Ананьева», — объяснили в мэрии.

Дорога, которая соединяет две улицы Академического района, Тенистую и Григория Речкалова, получила название в честь уральского драматурга, поэта и актера Владимира Балашова. Также имя обрела территория в Чкаловском районе возле СНТ «Изумрудный» — теперь пространство называется «Лесные тропы».

Ранее в Верх-Исетском районе появилась улица во имя Архангела Михаила. Также в Октябрьском районе в навигации добавилась улица имени Алексея Пискунова, который всю жизнь посвятил военной и гражданской авиации.

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В Екатеринбурге появились две новых улицы — в честь строителя Михаила Ананьева и актера Владимира Балашова. Постановление мэрии города подписано по итогам заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. «Первым объектом является улица, расположенная в Железнодорожном районе уральской столицы. Дорога связывает улицы Якова Свердлова и Мамина Сибиряка. Объекту присвоили имя Заслуженного строителя России Михаила Ананьева», — объяснили в мэрии. Дорога, которая соединяет две улицы Академического района, Тенистую и Григория Речкалова, получила название в честь уральского драматурга, поэта и актера Владимира Балашова. Также имя обрела территория в Чкаловском районе возле СНТ «Изумрудный» — теперь пространство называется «Лесные тропы». Ранее в Верх-Исетском районе появилась улица во имя Архангела Михаила. Также в Октябрьском районе в навигации добавилась улица имени Алексея Пискунова, который всю жизнь посвятил военной и гражданской авиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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