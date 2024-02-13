Дочка «Газпрома» будет заправлять новые автобусы властей Сургута

Компания «Газпром трансгаз Сургут» начнет заправлять городские пассажирские автобусы газовым топливом. Об этом URA.RU сообщил директор СПОПАТ Александр Попов.
«У нас принципиальная договоренность с „Газпромом“, что при поступлении газовых автобусов нам отдельно будет выделена колонка для заправки наших автобусов. Есть и другой вариант — автомобиль, сокращенно называется ПАК, и такие истории применяются. Приезжает газозаправщик и заправляет наш подвижной состав», — сообщил Попов.
Также он отметил, что компания поможет и с обслуживанием газового оборудования. Уже сейчас СПОПАТ может принять на обслуживание порядка двухсот автобусов. «Ходовая часть на дизельном автобусе и на газовом одна и та же. Разница только в баллонах. Как правило, в их дегазификации. У нас тоже есть соглашение с «Газпромом», который готов нас обслуживать.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте назначали нового куратора транспортной реформы. Им стал Александр Попов, возглавлявший аналогичное направление на Дальнем Востоке.
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