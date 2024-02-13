13 февраля 2024

Дочка «Газпрома» будет заправлять новые автобусы властей Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, пассажиры
В Сургуте автобусы переведут на газовое топливо Фото:

Компания «Газпром трансгаз Сургут» начнет заправлять городские пассажирские автобусы газовым топливом. Об этом URA.RU сообщил директор СПОПАТ Александр Попов.

«У нас принципиальная договоренность с „Газпромом“, что при поступлении газовых автобусов нам отдельно будет выделена колонка для заправки наших автобусов. Есть и другой вариант — автомобиль, сокращенно называется ПАК, и такие истории применяются. Приезжает газозаправщик и заправляет наш подвижной состав», — сообщил Попов.

Также он отметил, что компания поможет и с обслуживанием газового оборудования. Уже сейчас СПОПАТ может принять на обслуживание порядка двухсот автобусов. «Ходовая часть на дизельном автобусе и на газовом одна и та же. Разница только в баллонах. Как правило, в их дегазификации. У нас тоже есть соглашение с «Газпромом», который готов нас обслуживать.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте назначали нового куратора транспортной реформы. Им стал Александр Попов, возглавлявший аналогичное направление на Дальнем Востоке.

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Компания «Газпром трансгаз Сургут» начнет заправлять городские пассажирские автобусы газовым топливом. Об этом URA.RU сообщил директор СПОПАТ Александр Попов. «У нас принципиальная договоренность с „Газпромом“, что при поступлении газовых автобусов нам отдельно будет выделена колонка для заправки наших автобусов. Есть и другой вариант — автомобиль, сокращенно называется ПАК, и такие истории применяются. Приезжает газозаправщик и заправляет наш подвижной состав», — сообщил Попов. Также он отметил, что компания поможет и с обслуживанием газового оборудования. Уже сейчас СПОПАТ может принять на обслуживание порядка двухсот автобусов. «Ходовая часть на дизельном автобусе и на газовом одна и та же. Разница только в баллонах. Как правило, в их дегазификации. У нас тоже есть соглашение с «Газпромом», который готов нас обслуживать. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте назначали нового куратора транспортной реформы. Им стал Александр Попов, возглавлявший аналогичное направление на Дальнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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