Чем известен новый куратор транспортной реформы Сургута, работавший на Дальнем Востоке

Новый директор СПОПАТ Сургута Попов переформатировал перевозки на Сахалине

31 января 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Как новый директор СПОПАТ реформировал общественный транспорт Южно-Сахалинска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новый директор АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (СПОПАТ) Александр Попов до переезда в ХМАО возглавлял Центр городской мобильности Южно-Сахалинска. Чиновник провел там масштабную реформу автобусных перевозок, сообщили в администрации Сургута. «Попов имеет большой опыт работы в сфере городского общественного транспорта. До недавнего времени он отвечал за транспортную реформу в Южно-Сахалинске, которая стала одной из лучших муниципальных практик в стране», — сообщили в мэрии. Из открытых источников известно, что до работы на муниципальных должностях Попов был индивидуальным предпринимателем. Согласно данным сервиса Rusprofile, ИП Попов занимался оптовой торговлей непродовольственными товарами с 2006 по 2012 годы. По данным сахалинских СМИ, Попов внедрил в административном центре Сахалина умные перекрестки, обновил парк общественного транспорта и увеличил число автобусов и остановочных павильонов. Местные медиа упоминают брутто-контракты, благодаря которым администрации удалось сгладить контраст между пиковыми нагрузками в напряженные часы работы автобусов и почти полным исчезновением транспорта днем. После реформы, подготовка к которой длилась три года, транспорт стал ходить равномерно. В городе появились рельсобусы и единый билет на 45 минут, в течение которых пассажиры смогли пересаживаться бесплатно несколько раз, в том числе и с автобуса на поезд. Сургутяне на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой жаловались на исчезновение привычных маршрутов, удорожание проезда, неудобные пересадки и долгое ожидание автобусов. В мэрии Сургута ожидают от нового куратора продолжения транспортной реформы, которая вызывала много нареканий среди жителей. Ранее URA.RU писало о первом заявлении, которое сделал Попов, возглавив СПОПАТ. Он поставил первоочередную задачу нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый директор АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (СПОПАТ) Александр Попов до переезда в ХМАО возглавлял Центр городской мобильности Южно-Сахалинска. Чиновник провел там масштабную реформу автобусных перевозок, сообщили в администрации Сургута. «Попов имеет большой опыт работы в сфере городского общественного транспорта. До недавнего времени он отвечал за транспортную реформу в Южно-Сахалинске, которая стала одной из лучших муниципальных практик в стране», — сообщили в мэрии. Из открытых источников известно, что до работы на муниципальных должностях Попов был индивидуальным предпринимателем. Согласно данным сервиса Rusprofile, ИП Попов занимался оптовой торговлей непродовольственными товарами с 2006 по 2012 годы. По данным сахалинских СМИ, Попов внедрил в административном центре Сахалина умные перекрестки, обновил парк общественного транспорта и увеличил число автобусов и остановочных павильонов. Местные медиа упоминают брутто-контракты, благодаря которым администрации удалось сгладить контраст между пиковыми нагрузками в напряженные часы работы автобусов и почти полным исчезновением транспорта днем. После реформы, подготовка к которой длилась три года, транспорт стал ходить равномерно. В городе появились рельсобусы и единый билет на 45 минут, в течение которых пассажиры смогли пересаживаться бесплатно несколько раз, в том числе и с автобуса на поезд. Сургутяне на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой жаловались на исчезновение привычных маршрутов, удорожание проезда, неудобные пересадки и долгое ожидание автобусов. В мэрии Сургута ожидают от нового куратора продолжения транспортной реформы, которая вызывала много нареканий среди жителей. Ранее URA.RU писало о первом заявлении, которое сделал Попов, возглавив СПОПАТ. Он поставил первоочередную задачу нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта.