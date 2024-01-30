Чем известен новый куратор транспортной реформы Сургута, работавший на Дальнем Востоке

Новый директор АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (СПОПАТ) Александр Попов до переезда в ХМАО возглавлял Центр городской мобильности Южно-Сахалинска. Чиновник провел там масштабную реформу автобусных перевозок, сообщили в администрации Сургута.
«Попов имеет большой опыт работы в сфере городского общественного транспорта. До недавнего времени он отвечал за транспортную реформу в Южно-Сахалинске, которая стала одной из лучших муниципальных практик в стране», — сообщили в мэрии.
Из открытых источников известно, что до работы на муниципальных должностях Попов был индивидуальным предпринимателем. Согласно данным сервиса Rusprofile, ИП Попов занимался оптовой торговлей непродовольственными товарами с 2006 по 2012 годы.
По данным сахалинских СМИ, Попов внедрил в административном центре Сахалина умные перекрестки, обновил парк общественного транспорта и увеличил число автобусов и остановочных павильонов. Местные медиа упоминают брутто-контракты, благодаря которым администрации удалось сгладить контраст между пиковыми нагрузками в напряженные часы работы автобусов и почти полным исчезновением транспорта днем. После реформы, подготовка к которой длилась три года, транспорт стал ходить равномерно. В городе появились рельсобусы и единый билет на 45 минут, в течение которых пассажиры смогли пересаживаться бесплатно несколько раз, в том числе и с автобуса на поезд.
Сургутяне на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой жаловались на исчезновение привычных маршрутов, удорожание проезда, неудобные пересадки и долгое ожидание автобусов. В мэрии Сургута ожидают от нового куратора продолжения транспортной реформы, которая вызывала много нареканий среди жителей.
Ранее URA.RU писало о первом заявлении, которое сделал Попов, возглавив СПОПАТ. Он поставил первоочередную задачу нормализовать выпуск транспортных средств на линию и сделать корректировку расписаний для обеспечения ритмичной работы общественного транспорта.
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