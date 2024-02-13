В Салехарде отловили сотни бездомных собак

В Салехарде с начала года в приют попало 23 бездомные собаки

14 февраля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Всего за 2023 год и первые месяцы 2024 года отловлено 443 бездомные собаки и кошки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) с начала года в приют попало 23 бездомные собаки, за 2023 год было отловлено 420 брошенных собак и кошек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «За 2023 год в Салехарде отловили 420 „ничейных“ собак и кошек, за первые месяцы нынешнего года в приют доставлено 23 бездомные собаки. Сейчас в „Дороге домой“ содержится 595 брошенных животных: кошек, собак, черепах, попугаев, кроликов», — уточнили в пресс-службе. В мэрии уточнили, что животных отлавливают по заявкам и при патрулировании города. Работу проводят квалифицированные сотрудники приспособлениями, которые не травмируют зверей. В 2023 году после карантинных мероприятий и медицинских процедур в естественную среду было выпущено 63 особи. Кроме того, за прошлый год 176 питомцев обрели свой дом. В ЯНАО регулярно проводят рейды по отлову собак. В службе по отлову бездомных животных села Мужи Шурышкарского района отметили, что в основном патрули встречают собак с ошейниками без хозяев. С 1 января в округе ужесточены требования к содержанию домашних питомцев в части выгула.

В Салехарде (ЯНАО) с начала года в приют попало 23 бездомные собаки, за 2023 год было отловлено 420 брошенных собак и кошек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «За 2023 год в Салехарде отловили 420 „ничейных“ собак и кошек, за первые месяцы нынешнего года в приют доставлено 23 бездомные собаки. Сейчас в „Дороге домой“ содержится 595 брошенных животных: кошек, собак, черепах, попугаев, кроликов», — уточнили в пресс-службе. В мэрии уточнили, что животных отлавливают по заявкам и при патрулировании города. Работу проводят квалифицированные сотрудники приспособлениями, которые не травмируют зверей. В 2023 году после карантинных мероприятий и медицинских процедур в естественную среду было выпущено 63 особи. Кроме того, за прошлый год 176 питомцев обрели свой дом. В ЯНАО регулярно проводят рейды по отлову собак. В службе по отлову бездомных животных села Мужи Шурышкарского района отметили, что в основном патрули встречают собак с ошейниками без хозяев. С 1 января в округе ужесточены требования к содержанию домашних питомцев в части выгула.