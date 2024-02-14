Страны БРИКС оценят технологии, разработанные в Тюмени

Тюменские компании примут участие в международной выставке Made in BRICS&SCO
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки. Екатеринбург , иннопром2018, международная промышленная выставка
Во время выставки можно будет найти партнеров в ключевых странах блока BRICS Фото:

Тюменская промышленность покажет свои разработки на международной выставке Made in BRICS&SCO. В этом году она пройдет в Баку, сообщает региональная торгово-промышленная палата.

«Made in BRICS&SCO — это профессиональная площадка, объединяющая производителей и поставщиков различных товаров и услуг стран, входящих в БРИКС и ШОС. В этом году участие примут и страны, планирующие вступление в эти организации», — говорится в сообщении.

В региональной ТПП URA.RU пояснили, что у тюменцев будет возможность найти партнеров среди шести тысяч компаний из 20 стран. «Ключевыми участниками станут Турция, Иран, Индия, Китай, Эмираты», — добавил в беседе с URA.RU источник в торгово-промышленной палате.

Предполагается, что Тюмень представит собственные разработки, связанные с пищевой промышленностью, нефтесервисом и бурением, агропромышленным комплексом, водоочисткой и легкой промышленностью. Ранее URA.RU рассказало, с какими странами планирует наладить сотрудничество тюменский бизнес.

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Тюменская промышленность покажет свои разработки на международной выставке Made in BRICS&SCO. В этом году она пройдет в Баку, сообщает региональная торгово-промышленная палата. «Made in BRICS&SCO — это профессиональная площадка, объединяющая производителей и поставщиков различных товаров и услуг стран, входящих в БРИКС и ШОС. В этом году участие примут и страны, планирующие вступление в эти организации», — говорится в сообщении. В региональной ТПП URA.RU пояснили, что у тюменцев будет возможность найти партнеров среди шести тысяч компаний из 20 стран. «Ключевыми участниками станут Турция, Иран, Индия, Китай, Эмираты», — добавил в беседе с URA.RU источник в торгово-промышленной палате. Предполагается, что Тюмень представит собственные разработки, связанные с пищевой промышленностью, нефтесервисом и бурением, агропромышленным комплексом, водоочисткой и легкой промышленностью. Ранее URA.RU рассказало, с какими странами планирует наладить сотрудничество тюменский бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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