Страны БРИКС оценят технологии, разработанные в Тюмени

Тюменские компании примут участие в международной выставке Made in BRICS&SCO

Во время выставки можно будет найти партнеров в ключевых странах блока BRICS Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская промышленность покажет свои разработки на международной выставке Made in BRICS&SCO. В этом году она пройдет в Баку, сообщает региональная торгово-промышленная палата.

«Made in BRICS&SCO — это профессиональная площадка, объединяющая производителей и поставщиков различных товаров и услуг стран, входящих в БРИКС и ШОС. В этом году участие примут и страны, планирующие вступление в эти организации», — говорится в сообщении.

В региональной ТПП URA.RU пояснили, что у тюменцев будет возможность найти партнеров среди шести тысяч компаний из 20 стран. «Ключевыми участниками станут Турция, Иран, Индия, Китай, Эмираты», — добавил в беседе с URA.RU источник в торгово-промышленной палате.

Предполагается, что Тюмень представит собственные разработки, связанные с пищевой промышленностью, нефтесервисом и бурением, агропромышленным комплексом, водоочисткой и легкой промышленностью. Ранее URA.RU рассказало, с какими странами планирует наладить сотрудничество тюменский бизнес.