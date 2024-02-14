Владелец Независимой нефтяной компании Эдуард Худайнатов назначил нового генерального директора для своих активов в ХМАО — нефтедобывающих предприятий, купленных у банка «Траст». Руководителем двух организаций стал Максим Колпаков.
«Максим Колпаков — генеральный директор „Транс-Ойл“ с февраля 2024 года и „Нефтегаз Югра“ с 28 декабря 2023 года. Учредитель ООО „Нефтегаз Югра“ — ООО „ННК-Ойл“ является владельцем с 18 декабря 2023 года», — указано в системе СБИС. У «Нефтегаз Югра» и ликвидированной компании «Инга», проданной банком «Траст», полностью совпадает ИНН и адрес регистрации.
По информации от источника URA.RU, Колпаков ранее возглавлял одно из подразделений в дочернем обществе «Роснефти» в ХМАО — отдел по работе с механизированным фондом «Самотлорнефтегаза». Нефтяник имеет высшее образование и двадцатилетний стаж работы в добывающей отрасли.
Агентство направило в ННК запрос с просьбой прокомментировать назначение. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания Худайнатова купила два банкротных нефтяных предприятия в ХМАО. Цена активов составила более 20 миллиардов рублей
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