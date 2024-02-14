Власти Сургута обсуждают появление выделенных полос для общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Выделеная полоса общественного транспорта на Малышева. Екатеринбург, дорожное движение, полоса общественного транспорта, дорожная разметка, полоса для автобусов
Выделенные полосы сократят время движения автобусов Фото:

Власти Сургута обсуждают появление в городе выделенных полос для общественного транспорта в рамках реализации транспортной реформы. Об этом URA.RU сообщил директор СПОПАТ Александр Попов.

«В Сургуте выделенные полосы однозначно нужны. Очень аккуратно нужно подходить к этому. В любом случае их нужно делать. Это не лично моя какая-то прихоть. Это сегодня прописано всеми нормативными документами», — сообщил Попов.

При этом новый директор СПОПАТ отметил, что забирать часть дороги у автомобилистов в угоду общественного транспорта нельзя. «Нужно изучать реконструкции дорог и смотреть возможность где-то вписываться и достраивать обособленную полосу для автобусов. Мы с дорожно-транспортной дирекцией начинаем обсуждать эту историю и потихоньку начинаем прорабатывать», — добавил Попов.

Ранее URA.RU сообщало, что в СПОПАТ намерены переоснастить автобусы на газовое топливо. В реализации поможет дочка компании «Газпром».

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Власти Сургута обсуждают появление в городе выделенных полос для общественного транспорта в рамках реализации транспортной реформы. Об этом URA.RU сообщил директор СПОПАТ Александр Попов. «В Сургуте выделенные полосы однозначно нужны. Очень аккуратно нужно подходить к этому. В любом случае их нужно делать. Это не лично моя какая-то прихоть. Это сегодня прописано всеми нормативными документами», — сообщил Попов. При этом новый директор СПОПАТ отметил, что забирать часть дороги у автомобилистов в угоду общественного транспорта нельзя. «Нужно изучать реконструкции дорог и смотреть возможность где-то вписываться и достраивать обособленную полосу для автобусов. Мы с дорожно-транспортной дирекцией начинаем обсуждать эту историю и потихоньку начинаем прорабатывать», — добавил Попов. Ранее URA.RU сообщало, что в СПОПАТ намерены переоснастить автобусы на газовое топливо. В реализации поможет дочка компании «Газпром».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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