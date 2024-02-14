Пермский экс-депутат Медведев обвинил бывших коллег в подделке документов

Экс-депутат считает, что его заявление о сложении полномочий подделали Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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Экс-депутат пермской городской Думы Сергей Медведев написал заявление в следственный комитет России на своих бывших коллег. Он обвиняет их в незаконном лишении мандата и подделке его заявления о сложении полномочий.

«Мною никогда не подписывалось такое заявление. Я никогда не подавал такого заявления ни в Краевой комитет КПРФ по Пермскому краю, ни в Пермскую городскую думу. Таким образом, в отношении меня совершены преступления, а именно подделка официального документа, использование заведомо подложного документа, служебный подлог и халатность», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на Медведева.

Уточняется, что Медведев уже направил заявление в следственный комитет и попросил его зарегистрировать. Ведомство должно в течении трех дней провести проверку, но вероятно, бывшему депутату откажут, так как состава преступления нет, рассказал юрист Артем Файзуллин «Новому компаньону». Он отметил, что правильнее было в таком случае писать заявление в прокуратуру.

Медведева лишили мандата 23 января 2024 года. Такое решение единогласно приняла пермская городская дума. По словам руководителя фракции КПРФ в думе Ильи Власова, заявление о сложении полномочий Медведев написал сам. Причиной ухода парламентария стал скандальный пост с критикой спецоперации на Украине, который Медведев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 31 декабря.