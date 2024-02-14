Новый куратор транспортной реформы в Сургуте пожаловался на дефицит автобусов

Сургуту необходимо порядка 150 новых автобусов Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Новый куратор транспортной реформы в Сургуте Александр Попов пожаловался на дефицит новых автобусов. Об этом он заявил во время брифинга со СМИ, передает корреспондент URA.RU.

«На прошлой неделе мы выходили в стопроцентное закрытие нашей линии. И еще могли сформировать резерв в 4-5 единиц. А вот сегодня, к сожалению, ударили минуса, а техника имеет износ», — сообщил Попов.

В планах предприятия за собственные средства и городского бюджета заменить 40 автобусов. Но руководство СПОПАТ надеется на поддержку округа. «Мы не упустим ни одной возможности. Где есть возможность взять подвижной состав, будь это региональная или федеральная программа, мы во все будем заходить. Даже если это лизинг. Но его можно взять дешевле. Мы будем брать», — добавил Попов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава СПОПАТ Александр Попов вышел с предположением к властям города добавить выделенные полосы для общественного транспорта. Вопрос прорабатывается дорожно-транспортной дирекцией города.