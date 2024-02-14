Посетителей тюменских ресторанов кормят опасным мясом неизвестного происхождения

Тюменские кафе и рестораны закупают мясо без сопроводительных документов

Россельхознадзор выявил массовые нарушения в тюменских кафе и ресторанах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы тюменских кафе и ресторанов «Бухара», «Шаурма №1», «Плов Хауз», «Нейтанс», «Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков» и «Хова» закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает официальный сайт управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Там добавили, что употребление пищи, приготовленной из такого сырья, несет реальную угрозу жизни и здоровью потребителей.

«В ходе контрольных (надзорных) мероприятий установлено, что кафе „Бухара“ (ООО „Верона“), „Шаурма №1“ (ИП Биктимиров Р.С.), кафе „Плов Хауз“ и кафе „Нейтанс“ (ИП Дерешев А.В.), „Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков“ (ИП Набиев К.Г.О.), кафе „Хова“ (ООО „Хова“) закупают продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Подтверждающих ее безопасность», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального управления Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре отметили, что употребление в пищу блюд, приготовленных из такого сырья, может нести угрозу жизни и здоровью потребителей. Предпринимателям вышеперечисленных заведений общепита объявлены предостережения.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области предприятие ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее ООО «Данон Трейд») ввело в оборот 45 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Компания также получила предостережение от Россельхознадзора.