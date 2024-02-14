Посетителей тюменских ресторанов кормят опасным мясом неизвестного происхождения

Тюменские кафе и рестораны закупают мясо без сопроводительных документов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ресторана китайской кухни "Дружба". Екатеринбург , утка по-пекински, китайские палочки, китайская кухня, еда, мясо
Россельхознадзор выявил массовые нарушения в тюменских кафе и ресторанах Фото:

Владельцы тюменских кафе и ресторанов «Бухара», «Шаурма №1», «Плов Хауз», «Нейтанс», «Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков» и «Хова» закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает официальный сайт управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Там добавили, что употребление пищи, приготовленной из такого сырья, несет реальную угрозу жизни и здоровью потребителей.

«В ходе контрольных (надзорных) мероприятий установлено, что кафе „Бухара“ (ООО „Верона“), „Шаурма №1“ (ИП Биктимиров Р.С.), кафе „Плов Хауз“ и кафе „Нейтанс“ (ИП Дерешев А.В.), „Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков“ (ИП Набиев К.Г.О.), кафе „Хова“ (ООО „Хова“) закупают продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Подтверждающих ее безопасность», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального управления Россельхознадзора.

В Россельхознадзоре отметили, что употребление в пищу блюд, приготовленных из такого сырья, может нести угрозу жизни и здоровью потребителей. Предпринимателям вышеперечисленных заведений общепита объявлены предостережения.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области предприятие ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее ООО «Данон Трейд») ввело в оборот 45 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Компания также получила предостережение от Россельхознадзора.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцы тюменских кафе и ресторанов «Бухара», «Шаурма №1», «Плов Хауз», «Нейтанс», «Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков» и «Хова» закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает официальный сайт управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Там добавили, что употребление пищи, приготовленной из такого сырья, несет реальную угрозу жизни и здоровью потребителей. «В ходе контрольных (надзорных) мероприятий установлено, что кафе „Бухара“ (ООО „Верона“), „Шаурма №1“ (ИП Биктимиров Р.С.), кафе „Плов Хауз“ и кафе „Нейтанс“ (ИП Дерешев А.В.), „Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков“ (ИП Набиев К.Г.О.), кафе „Хова“ (ООО „Хова“) закупают продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. Подтверждающих ее безопасность», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте регионального управления Россельхознадзора. В Россельхознадзоре отметили, что употребление в пищу блюд, приготовленных из такого сырья, может нести угрозу жизни и здоровью потребителей. Предпринимателям вышеперечисленных заведений общепита объявлены предостережения. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области предприятие ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее ООО «Данон Трейд») ввело в оборот 45 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Компания также получила предостережение от Россельхознадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...