В Тюменской области нашли десятки тонн молочки из неизвестного сырья

В Тюменской области предприятие ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее ООО «Данон Трейд») ввело в оборот 45 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по региону.
«Установлены признаки нарушений обязательных требований при обороте молочной продукции. Предприятием ООО „Эйч энд Эн Трейд“ во ФГИС „Меркурий“ добавлено 45 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Информация о входящих или производственных ветеринарных сопроводительных документах в системе отсутствует. Продукция была направлена в логистические центры компании», — рассказали в управлении.
По итогу предприятие получило предостережение. А один из сотрудников лишился доступа к системе, в которой было обнаружено нарушение.
Ранее URA.RU писало о предприятиях, которые в Тюменской области зарабатывают на молочных продуктах. Среди них и завод ООО «Эйч энд Эн Трейд», которое ранее называлось «Данон Трейд» и принадлежало французской компании Danone.
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