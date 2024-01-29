29 января 2024

В Тюменской области нашли десятки тонн молочки из неизвестного сырья

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
В оборот отправили 45 тонн молочных продуктов, но из чего они сделаны оказалось неизвестно Фото:

В Тюменской области предприятие ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее ООО «Данон Трейд») ввело в оборот 45 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по региону.

«Установлены признаки нарушений обязательных требований при обороте молочной продукции. Предприятием ООО „Эйч энд Эн Трейд“ во ФГИС „Меркурий“ добавлено 45 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Информация о входящих или производственных ветеринарных сопроводительных документах в системе отсутствует. Продукция была направлена в логистические центры компании», — рассказали в управлении.

По итогу предприятие получило предостережение. А один из сотрудников лишился доступа к системе, в которой было обнаружено нарушение.

Ранее URA.RU писало о предприятиях, которые в Тюменской области зарабатывают на молочных продуктах. Среди них и завод ООО «Эйч энд Эн Трейд», которое ранее называлось «Данон Трейд» и принадлежало французской компании Danone.

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В Тюменской области предприятие ООО «Эйч энд Эн Трейд» (бывшее ООО «Данон Трейд») ввело в оборот 45 тонн молочных продуктов из неизвестного сырья. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по региону. «Установлены признаки нарушений обязательных требований при обороте молочной продукции. Предприятием ООО „Эйч энд Эн Трейд“ во ФГИС „Меркурий“ добавлено 45 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Информация о входящих или производственных ветеринарных сопроводительных документах в системе отсутствует. Продукция была направлена в логистические центры компании», — рассказали в управлении. По итогу предприятие получило предостережение. А один из сотрудников лишился доступа к системе, в которой было обнаружено нарушение. Ранее URA.RU писало о предприятиях, которые в Тюменской области зарабатывают на молочных продуктах. Среди них и завод ООО «Эйч энд Эн Трейд», которое ранее называлось «Данон Трейд» и принадлежало французской компании Danone.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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