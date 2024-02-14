Германия в три раза увеличит поставки снарядов Украине в 2024 году

14 февраля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Борис Писториус сообщил, что опасность нехватки боеприпасов также сохраняется на Украине Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2024 году Киеву будет отправлено в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году. Об этом заявил министр обороны Германиит Борис Писториус. «Мы в 2024 году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», — заявил Писториус в Брюсселе по прибытии на заседание группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн»). Его слова передает ТАСС. Он отметил, что в бюджете Германии в 2024 году выделено на производство снарядов 3,5 миллиарда евро. Писториус подчеркнул, что исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен на сборочных линиях». По словам министра, страна делает все, что возможно. Он отметил, что страх того, что боеприпасов не будет хватать, есть. Писториус подчеркнул, что «колдовать никто не умеет». Ранее представитель немецкого минобороны Арне Коллатц сообщил, что у ФРГ на данный момент нет возможности поставлять и производить для ВСУ боеприпасы. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у ВСУ есть запасы вооружений на два месяца боевых действий без помощи Запада, передает деловое издание «Взгляд».

В 2024 году Киеву будет отправлено в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году. Об этом заявил министр обороны Германиит Борис Писториус. «Мы в 2024 году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», — заявил Писториус в Брюсселе по прибытии на заседание группы по военному содействию Украине (формат «Рамштайн»). Его слова передает ТАСС. Он отметил, что в бюджете Германии в 2024 году выделено на производство снарядов 3,5 миллиарда евро. Писториус подчеркнул, что исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен на сборочных линиях». По словам министра, страна делает все, что возможно. Он отметил, что страх того, что боеприпасов не будет хватать, есть. Писториус подчеркнул, что «колдовать никто не умеет». Ранее представитель немецкого минобороны Арне Коллатц сообщил, что у ФРГ на данный момент нет возможности поставлять и производить для ВСУ боеприпасы. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у ВСУ есть запасы вооружений на два месяца боевых действий без помощи Запада, передает деловое издание «Взгляд».