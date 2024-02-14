На курганской трассе сняли ограничения, введенные из-за метели

14 февраля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Ограничение вводились из-за сильного ветра и метели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области сняли ограничение по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». «Введенное ранее ограничение для движения пассажирского и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято», — сообщает Госавтоинспекция региона. Ограничение вводилось из-за плохой погоды. Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра и метели на автодороге Р-254 «Иртыш» в Курганской области ограничили движение транспорта. Данная мера касалась пассажирского и грузового транспорта.

В Курганской области сняли ограничение по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». «Введенное ранее ограничение для движения пассажирского и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято», — сообщает Госавтоинспекция региона. Ограничение вводилось из-за плохой погоды. Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра и метели на автодороге Р-254 «Иртыш» в Курганской области ограничили движение транспорта. Данная мера касалась пассажирского и грузового транспорта.