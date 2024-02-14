На курганской трассе сняли ограничения, введенные из-за метели

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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Ограничение вводились из-за сильного ветра и метели Фото:

В Курганской области сняли ограничение по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».

«Введенное ранее ограничение для движения пассажирского и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято», — сообщает Госавтоинспекция региона. Ограничение вводилось из-за плохой погоды.

Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра и метели на автодороге Р-254 «Иртыш» в Курганской области ограничили движение транспорта. Данная мера касалась пассажирского и грузового транспорта.

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В Курганской области сняли ограничение по автомобильной дороге на территории Макушинского и Частоозерского округов, которое вводили из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». «Введенное ранее ограничение для движения пассажирского и грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов по автомобильной дороге „подъезд к г. Ишим“ на территории Макушинского и Частоозерского округов, снято», — сообщает Госавтоинспекция региона. Ограничение вводилось из-за плохой погоды. Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра и метели на автодороге Р-254 «Иртыш» в Курганской области ограничили движение транспорта. Данная мера касалась пассажирского и грузового транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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