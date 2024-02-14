В Тюменской и Курганской областях ограничили движение транспорта

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На трассе Р-254 «Иртыш» ограничили движение транспорта Фото:

Из-за сильного ветра и метели на автодороге Р-254 «Иртыш» в Тюменской и Курганской областях ограничили движение транспорта. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«На подъезде к городу Ишиму ограничили движение для грузовых и пассажирских транспортных средств. Ограничения введены на 397—583 км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям до завершения метели воздержаться от поездок по федеральным и региональным дорогам в вечернее время. «Госавтоинспекция Тюменской области обращается к водителям с призывом ограничить поездки по федеральным и региональным дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий», — указано в сообщении telegram-канала УГИБДД по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ночь с 14 на 15 февраля температура воздуха в регионе может опуститься до -31 градуса.

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Из-за сильного ветра и метели на автодороге Р-254 «Иртыш» в Тюменской и Курганской областях ограничили движение транспорта. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «На подъезде к городу Ишиму ограничили движение для грузовых и пассажирских транспортных средств. Ограничения введены на 397—583 км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям до завершения метели воздержаться от поездок по федеральным и региональным дорогам в вечернее время. «Госавтоинспекция Тюменской области обращается к водителям с призывом ограничить поездки по федеральным и региональным дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий», — указано в сообщении telegram-канала УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ночь с 14 на 15 февраля температура воздуха в регионе может опуститься до -31 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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