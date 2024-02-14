Лукашенко дал молодежи наказ, чтобы Беларусь не повторила судьбу Украины. Видео

Лукашенко возмутился из-за желания молодежи одеваться лучше, чем он

14 февраля 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии может проиграться украинский сценарий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился из-за стремления молодежи страны одеваться лучше, чем он. По его словам, такими темпами легко «допрыгаться до Украины». «Одеться вся молодежь наша хочет ух как. Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди <…> Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко», — заявил Лукашенко на совещании по образованию. Его слова приводит «Sputnik Беларусь». Он отметил, что из-за неосторожного шага в Белоруссии может проиграться украинский сценарий. Ранее Лукашенко заявил, что белорусская молодежь должна учиться в своей стране. Он призвал прекратить бегство выпускников. Также Лукашенко поручил перерегистрировать иностранные НКО в Белоруссии, ведущих антигосударственную деятельность, передает RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился из-за стремления молодежи страны одеваться лучше, чем он. По его словам, такими темпами легко «допрыгаться до Украины». «Одеться вся молодежь наша хочет ух как. Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди <…> Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко», — заявил Лукашенко на совещании по образованию. Его слова приводит «Sputnik Беларусь». Он отметил, что из-за неосторожного шага в Белоруссии может проиграться украинский сценарий. Ранее Лукашенко заявил, что белорусская молодежь должна учиться в своей стране. Он призвал прекратить бегство выпускников. Также Лукашенко поручил перерегистрировать иностранные НКО в Белоруссии, ведущих антигосударственную деятельность, передает RT.