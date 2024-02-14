Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился из-за стремления молодежи страны одеваться лучше, чем он. По его словам, такими темпами легко «допрыгаться до Украины».
«Одеться вся молодежь наша хочет ух как. Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди <…> Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко», — заявил Лукашенко на совещании по образованию. Его слова приводит «Sputnik Беларусь». Он отметил, что из-за неосторожного шага в Белоруссии может проиграться украинский сценарий.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусская молодежь должна учиться в своей стране. Он призвал прекратить бегство выпускников. Также Лукашенко поручил перерегистрировать иностранные НКО в Белоруссии, ведущих антигосударственную деятельность, передает RT.
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