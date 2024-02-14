МИД: РФ готова показать доказательства причастности США к катастрофе Ил-76

14 февраля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

РФ готова предоставить доказательства причастности США к крушению Ил-76 Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Россия готова представить доказательства причастности США к катастрофе Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Об этом сообщил глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Мы готовы принять международных экспертов, которым предоставим вещественные доказательства того, что именно США стоят за этим злодеянием», — приводит МИД РФ слова Гаврилова. По его словам, США наравне с киевским режимом президента Украины Владимира Зеленского несут ответственность за террористическую атаку. В частности, Вашингтон «целенаправленно поставляет вооружения для убийств российских военнослужащих и мирных граждан, включая детей». Сбитый над Белгородской областью самолет Ил-76 вез 65 пленных военнослужащих ВСУ до пункта обмена. Перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США уже получили доказательство дипломатов, что воздушное судно сбили с помощью данного вида оружия.

Россия готова представить доказательства причастности США к катастрофе Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Об этом сообщил глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Мы готовы принять международных экспертов, которым предоставим вещественные доказательства того, что именно США стоят за этим злодеянием», — приводит МИД РФ слова Гаврилова. По его словам, США наравне с киевским режимом президента Украины Владимира Зеленского несут ответственность за террористическую атаку. В частности, Вашингтон «целенаправленно поставляет вооружения для убийств российских военнослужащих и мирных граждан, включая детей». Сбитый над Белгородской областью самолет Ил-76 вез 65 пленных военнослужащих ВСУ до пункта обмена. Перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США уже получили доказательство дипломатов, что воздушное судно сбили с помощью данного вида оружия.