МИД: РФ готова показать доказательства причастности США к катастрофе Ил-76

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
РФ готова предоставить доказательства причастности США к крушению Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Россия готова представить доказательства причастности США к катастрофе Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Об этом сообщил глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы готовы принять международных экспертов, которым предоставим вещественные доказательства того, что именно США стоят за этим злодеянием», — приводит МИД РФ слова Гаврилова. По его словам, США наравне с киевским режимом президента Украины Владимира Зеленского несут ответственность за террористическую атаку. В частности, Вашингтон «целенаправленно поставляет вооружения для убийств российских военнослужащих и мирных граждан, включая детей».

Сбитый над Белгородской областью самолет Ил-76 вез 65 пленных военнослужащих ВСУ до пункта обмена. Перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США уже получили доказательство дипломатов, что воздушное судно сбили с помощью данного вида оружия.

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Россия готова представить доказательства причастности США к катастрофе Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Об этом сообщил глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Мы готовы принять международных экспертов, которым предоставим вещественные доказательства того, что именно США стоят за этим злодеянием», — приводит МИД РФ слова Гаврилова. По его словам, США наравне с киевским режимом президента Украины Владимира Зеленского несут ответственность за террористическую атаку. В частности, Вашингтон «целенаправленно поставляет вооружения для убийств российских военнослужащих и мирных граждан, включая детей». Сбитый над Белгородской областью самолет Ил-76 вез 65 пленных военнослужащих ВСУ до пункта обмена. Перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США уже получили доказательство дипломатов, что воздушное судно сбили с помощью данного вида оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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