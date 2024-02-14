Медведев назвал Макрона «петухом Франции» из-за страха погибнуть в Киеве

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев сообщил, что ядерный потенциал находится у США Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона петухом. По его словам, французский глава испугался предполагаемого своего убийства в Киеве, поэтому отменил визит на Украину.

«Макрон, похоже, настолько испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. <…> Петух Франции превыше всего ставит перед собой задачу первым громко прокукарекать, привлекая тем самым внимание всего европейского курятника», — написал Медведев в соцсети X. Он отметил, что весь ядерный потенциал находится в ведении США.

Ранее в соцсети X появилась информация о подготовке покушения на Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. Однако позже телеканал France24 опроверг данные. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину якобы по соображениям безопасности.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона петухом. По его словам, французский глава испугался предполагаемого своего убийства в Киеве, поэтому отменил визит на Украину. «Макрон, похоже, настолько испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. <…> Петух Франции превыше всего ставит перед собой задачу первым громко прокукарекать, привлекая тем самым внимание всего европейского курятника», — написал Медведев в соцсети X. Он отметил, что весь ядерный потенциал находится в ведении США. Ранее в соцсети X появилась информация о подготовке покушения на Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. Однако позже телеканал France24 опроверг данные. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину якобы по соображениям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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