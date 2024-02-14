Медведев назвал Макрона «петухом Франции» из-за страха погибнуть в Киеве

14 февраля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сообщил, что ядерный потенциал находится у США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона петухом. По его словам, французский глава испугался предполагаемого своего убийства в Киеве, поэтому отменил визит на Украину. «Макрон, похоже, настолько испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. <…> Петух Франции превыше всего ставит перед собой задачу первым громко прокукарекать, привлекая тем самым внимание всего европейского курятника», — написал Медведев в соцсети X. Он отметил, что весь ядерный потенциал находится в ведении США. Ранее в соцсети X появилась информация о подготовке покушения на Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. Однако позже телеканал France24 опроверг данные. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину якобы по соображениям безопасности.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона петухом. По его словам, французский глава испугался предполагаемого своего убийства в Киеве, поэтому отменил визит на Украину. «Макрон, похоже, настолько испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. <…> Петух Франции превыше всего ставит перед собой задачу первым громко прокукарекать, привлекая тем самым внимание всего европейского курятника», — написал Медведев в соцсети X. Он отметил, что весь ядерный потенциал находится в ведении США. Ранее в соцсети X появилась информация о подготовке покушения на Эммануэля Макрона во время его визита на Украину. Однако позже телеканал France24 опроверг данные. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину якобы по соображениям безопасности.