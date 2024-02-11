Challenges: украинские дипломаты «упали со стульев» от решения Макрона

Challenges: Макрон перенес визит на Украину по соображениям безопасности
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон изначально планировал посетить Киев 13—14 февраля Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину по соображениям безопасности. Отмечается, что украинские дипломаты «упали со стульев», когда узнали о решении французского лидера. Об этом сообщает Challenges.

«Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности. Некоторые украинские дипломаты, узнав об этом „упали со стульев“», — отмечают французские журналисты. Изначально предполагалось, что Макрон может посетить Украину 13—14 февраля, чтобы подписать двустороннее соглашение по гарантиям безопасности.

Французские политики ранее акцентировали внимание на помешательстве Макрона на украинском лидере Владимире Зеленском. По их словам, поддержка Киеву со стороны Франции очень дорого обходится последней. На Украине в январе также были замечены французские наемники, которые были успешно ликвидированы российской стороной.

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Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит на Украину по соображениям безопасности. Отмечается, что украинские дипломаты «упали со стульев», когда узнали о решении французского лидера. Об этом сообщает Challenges. «Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности. Некоторые украинские дипломаты, узнав об этом „упали со стульев“», — отмечают французские журналисты. Изначально предполагалось, что Макрон может посетить Украину 13—14 февраля, чтобы подписать двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Французские политики ранее акцентировали внимание на помешательстве Макрона на украинском лидере Владимире Зеленском. По их словам, поддержка Киеву со стороны Франции очень дорого обходится последней. На Украине в январе также были замечены французские наемники, которые были успешно ликвидированы российской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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