В Москве срочно отменили спектакль из-за болезни Добронравова

15 февраля 2024 в 00:51 Размер текста - 17 +

В Москве отменили спектакль «Ты где-то рядом» из-за болезни актера Федора Добронравова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве в срочном порядке заменили спектакль «Ты где-то рядом» из-за болезни артиста Федора Добронравова, который исполняет главную роль. В Культурном центре ЗИЛ сообщили, что у актера резко ухудшилось самочувствие. «Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля [„Ты где-то рядом“]» — рассказали в театре «Газете.Ru». Зрителям предложили пойти на постановку «Танцуй со мной» или сдать билеты. Агент Добронравова подтвердила отмену мероприятия. Она сказала, что актер болеет, но информации об отменах следующих спектаклей пока нет.

В Москве в срочном порядке заменили спектакль «Ты где-то рядом» из-за болезни артиста Федора Добронравова, который исполняет главную роль. В Культурном центре ЗИЛ сообщили, что у актера резко ухудшилось самочувствие. «Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля [„Ты где-то рядом“]» — рассказали в театре «Газете.Ru». Зрителям предложили пойти на постановку «Танцуй со мной» или сдать билеты. Агент Добронравова подтвердила отмену мероприятия. Она сказала, что актер болеет, но информации об отменах следующих спектаклей пока нет.