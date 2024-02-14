Жителям ХМАО назвали самые популярные города для поездок на поезде

Туту.ру: самым популярным железнодорожным направлением из ХМАО стала Тюмень

Большая часть жителей ХМАО в марте и апреле планируют поездку в Тюмень Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для жителей ХМАО самым востребованным железнодорожным направлением стала Тюмень. Из Нижневартовска и Сургута в марте и апреле 2024 года туда планирует отправиться больше всего югорчан. Данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

«В марте и апреле текущего года жители Сургута и Нижневартовска наиболее часто планируют на поезде путешествия в Тюмень. Доля бронирований в городах составляет 22,2% и 37,6% соответственно. Из Сургута средняя стоимость билета составляет 1916 рублей. Из Нижневартовска поездка в Тюмень обойдется в среднем 2676 рублей», — сообщают аналитики сервиса, изучив данные бронирований.

Поездки на поезде вартовчане планируют и в Екатеринбург — доля пассажиров 12,5% (билет в одну сторону в среднем стоит 2846 рублей), Казань — 5,3% пассажиров (5019 рублей). В Челябинск планирует отправиться 3,1% пассажиров (3175 рублей) и в Янаул — 3,1% (3357 рублей).

Жители Сургута весной, помимо Тюмени, также едут в Екатеринбург — доля пассажиров 11,3%, поездка в среднем обойдется 2185 рублей. В Омск забронировали билеты 5,3% пассажиров (поездка обойдется в 2856 рубля), в Уфу — 5,3% пассажиров (3370 рубля), Челябинск — 3,1% (2820 рубля).

По данным аналитиков Туту.ру в 2023 году покупатели чаще стали приобретать билеты через приложение. Количество таких покупок выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%.

В ноябре 2023 года представители турбизнеса сообщили, что жители Ханты-Мансийского автономного округа стали чаще путешествовать в Египет. Несмотря на пик сезона, в стране из-за политической обстановки упала стоимость туристического отдыха. Среди других направлений у югорчан пользуются спросом Арабские Эмираты, Турция и Таиланд. Туристы выбирают их в первую очередь, потому что туда проще добраться.