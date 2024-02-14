Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в переговорах

15 февраля 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Карлсон стал посредником в переговорах с Западом, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за посредничество в переговорах с Западом. Слова главы государства передает telegram-канал «Кремль. Новости». «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника», — сказал президент РФ. Разговор журналиста с Путиными опубликовали ранним утром 9 февраля. Кроме того, Путин отметил, что не получил полного удовольствия от интервью, так как Карлсон не задавал жестких вопросов. По его мнению, не смотря на это, американского журналиста могут арестовать в США.

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за посредничество в переговорах с Западом. Слова главы государства передает telegram-канал «Кремль. Новости». «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника», — сказал президент РФ. Разговор журналиста с Путиными опубликовали ранним утром 9 февраля. Кроме того, Путин отметил, что не получил полного удовольствия от интервью, так как Карлсон не задавал жестких вопросов. По его мнению, не смотря на это, американского журналиста могут арестовать в США.