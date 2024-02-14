14 февраля 2024

Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в переговорах

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Карлсон стал посредником в переговорах с Западом, считает Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за посредничество в переговорах с Западом. Слова главы государства передает telegram-канал «Кремль. Новости».

«Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника», — сказал президент РФ. Разговор журналиста с Путиными опубликовали ранним утром 9 февраля.

Кроме того, Путин отметил, что не получил полного удовольствия от интервью, так как Карлсон не задавал жестких вопросов. По его мнению, не смотря на это, американского журналиста могут арестовать в США.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за посредничество в переговорах с Западом. Слова главы государства передает telegram-канал «Кремль. Новости». «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямо диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника», — сказал президент РФ. Разговор журналиста с Путиными опубликовали ранним утром 9 февраля. Кроме того, Путин отметил, что не получил полного удовольствия от интервью, так как Карлсон не задавал жестких вопросов. По его мнению, не смотря на это, американского журналиста могут арестовать в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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