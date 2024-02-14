Путин предупредил Карлсона об угрозе ареста

15 февраля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

В случае ареста Карлсона США покажут миру свое истинное лицо, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин допустил, что американского журналиста Такера Карлсона могут арестовать в США. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. «[Австралийский журналист Джулиан] Ассанж же сидит. В случае ареста Такера Карлсона США покажут миру свое истинное лицо „либерально-демократической“ диктатуры», — заявил Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале Кремля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало волну обсуждений в западных странах. Европейские лидеры начали задумываться, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ.

Президент России Владимир Путин допустил, что американского журналиста Такера Карлсона могут арестовать в США. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. «[Австралийский журналист Джулиан] Ассанж же сидит. В случае ареста Такера Карлсона США покажут миру свое истинное лицо „либерально-демократической“ диктатуры», — заявил Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале Кремля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало волну обсуждений в западных странах. Европейские лидеры начали задумываться, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ.