14 февраля 2024

Путин предупредил Карлсона об угрозе ареста

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
В случае ареста Карлсона США покажут миру свое истинное лицо, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин допустил, что американского журналиста Такера Карлсона могут арестовать в США. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«[Австралийский журналист Джулиан] Ассанж же сидит. В случае ареста Такера Карлсона США покажут миру свое истинное лицо „либерально-демократической“ диктатуры», — заявил Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало волну обсуждений в западных странах. Европейские лидеры начали задумываться, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ.

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Президент России Владимир Путин допустил, что американского журналиста Такера Карлсона могут арестовать в США. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. «[Австралийский журналист Джулиан] Ассанж же сидит. В случае ареста Такера Карлсона США покажут миру свое истинное лицо „либерально-демократической“ диктатуры», — заявил Путин. Интервью опубликовано в telegram-канале Кремля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало волну обсуждений в западных странах. Европейские лидеры начали задумываться, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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