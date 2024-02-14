Путин предупредил Карлсона об угрозе ареста

Президент России Владимир Путин допустил, что американского журналиста Такера Карлсона могут арестовать в США. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«[Австралийский журналист Джулиан] Ассанж же сидит. В случае ареста Такера Карлсона США покажут миру свое истинное лицо „либерально-демократической“ диктатуры», —
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интервью Путина Карлсону вызвало волну обсуждений в западных странах. Европейские лидеры начали задумываться, действительно ли стоит продолжать неконструктивную линию против РФ.
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