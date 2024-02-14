Путин усмотрел связь между представителями партий «зеленых» и нацистами

15 февраля 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Зеленые спекулируют на страхах людей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов Многие представители «зеленых» в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, есть ли в Германии сегодня вирус национал-социализма. «Что касается национализма и нацизма, фашизма, то во-первых, сама госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок представляет партию „Зеленых“. Они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи в связи с изменением климата. Вот это в Германии происходит», — сказал Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Кремля. По мнению президента РФ, Бербок не только враждебно настроена к России, она враждебна и к собственной стране и народу. Политик с пренебрежением относится к экономическим интересам ФРГ, отметил Путин. Бербок ранее заплакала на мероприятии в бундестаге, потому что вспомнила нацистское прошлое своей семьи. Ее дед был ветераном вермахта. Во Вторую мировую войну он служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий, а также активно поддерживал идеологию нацистской Германии, пишет МК.RU .

Многие представители «зеленых» в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, есть ли в Германии сегодня вирус национал-социализма. «Что касается национализма и нацизма, фашизма, то во-первых, сама госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок представляет партию „Зеленых“. Они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи в связи с изменением климата. Вот это в Германии происходит», — сказал Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Кремля. По мнению президента РФ, Бербок не только враждебно настроена к России, она враждебна и к собственной стране и народу. Политик с пренебрежением относится к экономическим интересам ФРГ, отметил Путин. Бербок ранее заплакала на мероприятии в бундестаге, потому что вспомнила нацистское прошлое своей семьи. Ее дед был ветераном вермахта. Во Вторую мировую войну он служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий, а также активно поддерживал идеологию нацистской Германии, пишет МК.RU.