14 февраля 2024

Путин усмотрел связь между представителями партий «зеленых» и нацистами

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Митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия. Курган, противогаз, альянс зеленых
Зеленые спекулируют на страхах людей (архивное фото) Фото:

Многие представители «зеленых» в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, есть ли в Германии сегодня вирус национал-социализма.

«Что касается национализма и нацизма, фашизма, то во-первых, сама госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок представляет партию „Зеленых“. Они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи в связи с изменением климата. Вот это в Германии происходит», — сказал Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Кремля.

По мнению президента РФ, Бербок не только враждебно настроена к России, она враждебна и к собственной стране и народу. Политик с пренебрежением относится к экономическим интересам ФРГ, отметил Путин.

Бербок ранее заплакала на мероприятии в бундестаге, потому что вспомнила нацистское прошлое своей семьи. Ее дед был ветераном вермахта. Во Вторую мировую войну он служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий, а также активно поддерживал идеологию нацистской Германии, пишет МК.RU.

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Многие представители «зеленых» в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, есть ли в Германии сегодня вирус национал-социализма. «Что касается национализма и нацизма, фашизма, то во-первых, сама госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок представляет партию „Зеленых“. Они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи в связи с изменением климата. Вот это в Германии происходит», — сказал Путин в интервью, опубликованном в telegram-канале Кремля. По мнению президента РФ, Бербок не только враждебно настроена к России, она враждебна и к собственной стране и народу. Политик с пренебрежением относится к экономическим интересам ФРГ, отметил Путин. Бербок ранее заплакала на мероприятии в бундестаге, потому что вспомнила нацистское прошлое своей семьи. Ее дед был ветераном вермахта. Во Вторую мировую войну он служил инженером в отряде по ремонту зенитных орудий, а также активно поддерживал идеологию нацистской Германии, пишет МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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