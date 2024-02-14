В тюменских микрорайонах построят новые детские сады

В Тюмени в микрорайонах Патрушева и Мыс построят новые детские сады. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. В «Звездном городке» сад построят к 2026 году, а в Патрушева проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.
«Строительство детского сада в районе ЖК „Звездный городок“ микрорайона Мыс города Тюмени предусмотрено в 2025—2026 годах. В 2024 году планируется разработка проектной документации», — рассказали в департаменте.
В Патрушева, помимо детского сада, планируют построить школу. Разработка проектной документации запланирована на 2024—2025 годы.
В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей.
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