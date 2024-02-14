14 февраля 2024

В тюменских микрорайонах построят новые детские сады

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
В Тюмени построят новые детские сады Фото:

В Тюмени в микрорайонах Патрушева и Мыс построят новые детские сады. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. В «Звездном городке» сад построят к 2026 году, а в Патрушева проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.

«Строительство детского сада в районе ЖК „Звездный городок“ микрорайона Мыс города Тюмени предусмотрено в 2025—2026 годах. В 2024 году планируется разработка проектной документации», — рассказали в департаменте.

В Патрушева, помимо детского сада, планируют построить школу. Разработка проектной документации запланирована на 2024—2025 годы.

В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в микрорайонах Патрушева и Мыс построят новые детские сады. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. В «Звездном городке» сад построят к 2026 году, а в Патрушева проектная документация сейчас проходит госэкспертизу. «Строительство детского сада в районе ЖК „Звездный городок“ микрорайона Мыс города Тюмени предусмотрено в 2025—2026 годах. В 2024 году планируется разработка проектной документации», — рассказали в департаменте. В Патрушева, помимо детского сада, планируют построить школу. Разработка проектной документации запланирована на 2024—2025 годы. В Тюмени в районе ЖК «Легенда парк» появится новый детский сад. На его строительство власти потратят почти 500 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...