14 февраля 2024

Последний крупный западный инвестор покинул отечественный автопром

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, фура, скорость, грузовик, движение, весовой контроль, камаз, трасса, дорога, транспортный контроль
Несмотря уход европейских партнеров, «Камаз» все еще может развивать модельный ряд Фото:

Немецкая автомобилестроительная компания Daimler Truck, которая входит в Mercedes-Benz Group, продала свои 15% акций в производстве грузовиков «Камаз». Об этом сообщил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.

«Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — рассказал Когогин «Ведомостям» об отношении к продаже Daimler Truck своих 15% акций «Камаза».

Также он отметил, что немецкая компания уже давно не участвует в жизни российского автопроизводителя. По словам Когогина, они отстранились еще в феврале 2022 года, когда началась СВО.

Российские производители смогли наладить самостоятельный выпуск собственных образцов машиностроения, которые еще недавно делали для них иностранцы. Это показало РЖД, выпустив в первый рейс новый поезд «Финист», передает деловое издание «Взгляд»

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Немецкая автомобилестроительная компания Daimler Truck, которая входит в Mercedes-Benz Group, продала свои 15% акций в производстве грузовиков «Камаз». Об этом сообщил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин. «Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — рассказал Когогин «Ведомостям» об отношении к продаже Daimler Truck своих 15% акций «Камаза». Также он отметил, что немецкая компания уже давно не участвует в жизни российского автопроизводителя. По словам Когогина, они отстранились еще в феврале 2022 года, когда началась СВО. Российские производители смогли наладить самостоятельный выпуск собственных образцов машиностроения, которые еще недавно делали для них иностранцы. Это показало РЖД, выпустив в первый рейс новый поезд «Финист», передает деловое издание «Взгляд»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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