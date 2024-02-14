Последний крупный западный инвестор покинул отечественный автопром

15 февраля 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Несмотря уход европейских партнеров, «Камаз» все еще может развивать модельный ряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Немецкая автомобилестроительная компания Daimler Truck, которая входит в Mercedes-Benz Group, продала свои 15% акций в производстве грузовиков «Камаз». Об этом сообщил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин. «Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — рассказал Когогин «Ведомостям» об отношении к продаже Daimler Truck своих 15% акций «Камаза». Также он отметил, что немецкая компания уже давно не участвует в жизни российского автопроизводителя. По словам Когогина, они отстранились еще в феврале 2022 года, когда началась СВО. Российские производители смогли наладить самостоятельный выпуск собственных образцов машиностроения, которые еще недавно делали для них иностранцы. Это показало РЖД, выпустив в первый рейс новый поезд «Финист», передает деловое издание «Взгляд»

Немецкая автомобилестроительная компания Daimler Truck, которая входит в Mercedes-Benz Group, продала свои 15% акций в производстве грузовиков «Камаз». Об этом сообщил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин. «Их дальнейшие планы в отношении нашей компании не известны. Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — рассказал Когогин «Ведомостям» об отношении к продаже Daimler Truck своих 15% акций «Камаза». Также он отметил, что немецкая компания уже давно не участвует в жизни российского автопроизводителя. По словам Когогина, они отстранились еще в феврале 2022 года, когда началась СВО. Российские производители смогли наладить самостоятельный выпуск собственных образцов машиностроения, которые еще недавно делали для них иностранцы. Это показало РЖД, выпустив в первый рейс новый поезд «Финист», передает деловое издание «Взгляд»